Syklon påvirker været i Norge neste uke. Det kan det bli mer av.

Klimaendringer kan føre til at tropiske sykloner påvirker været i Norge i større grad. Det kan føre til kraftig vind, mye regn og stormflo.

Slik så syklonen Nigel ut over Nord-Atlanteren tirsdag 19. september. Den hadde da status som en orkan. Vis mer

Publisert: 23.09.2023 07:01 Oppdatert: 23.09.2023 07:23

En tropisk syklon som har fått navnet Nigel, vil påvirke været i Norge i neste uke.

Syklonen er på vei østover i Atlanterhavet og vil blande seg med et lavtrykk de neste dagene.

– Dette vil føre til vind og regn i Vest- og Midt-Norge, melder Meteorologisk institutt på X / Twitter.

Rogaland vil merke syklonen først.

– Fra søndag ettermiddag til mandag kveld kommer rogalendingene til å merke restene av den tropiske syklonen Nigel, i form av store mengder nedbør.

Det sier Susana Reuder, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til Stavanger Aftenblad.

Også Vestlandet vil merke syklonen søndag.

– Vinden kan komme opp i stiv til sterk kuling. Det kommer til å bli både regn- og vindfullt, sier meteorologen til Bergensavisen.

Fakta Syklon Syklon er det samme som lavtrykk. Begrepet blir ofte brukt til å beskrive et stort, spiralformet vindsystem omkring et lavtrykksområde. Tropiske sykloner oppstår over hav der overflatetemperaturen er minst 26,5° C og krefter fra jordrotasjonen samtidig har stor nok virkning. Slike områder finner man i to belter mellom cirka 5–6 og 15 breddegrader nord og sør for ekvator. Virveldannelser i tempererte soner, som i Europa, blir kalt ekstratropiske sykloner. De er normalt ikke så kraftige som tropiske sykloner. Kilde: Store Norske Leksikon Vis mer

Et vanlig fenomen, som det kan bli mer av

Sentrum for syklonen Nigel ligger nå midt ute i Atlanteren, sør for Grønland og Island, og vest for Irland. Det er en avlegger av syklonen som vil påvirke været i Norge, sier meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt.

En tropisk syklon er et stormsystem, et lavtrykk, som får energi fra varme frigitt av fuktig luft som stiger og kondenserer.

Det er relativt vanlig at sykloner og andre lavtrykk tar veien over Atlanteren og påvirker været i Norge, ifølge Moxnes. Men de svekkes vanligvis ganske mye før de når frem til Norge. Det har blant annet sammenheng med at det er lang over Atlanteren og at havet er kaldere jo lenger nord man kommer.

Havoverflaten må være over 26,5 grader celsius for at stormen skal styrke seg.

Klimaendringer ser ut til å ha bidratt til at havene blir varmere. Det har ført til flere stormer, mer nedbør og mer flom når stormene har nådd land.

Forskning som er foretatt ved Meteorologisk institutt tyder på at det er blitt flere tropiske sykloner i Atlanteren. Klimaendringer kan resultere i at det blir enda flere tropiske sykloner.

På vei over Atlanteren vil disse syklonene endre struktur. Resultatet kan bli høststormer som treffer Norge.

– Jeg tror det er ganske sannsynlig at vi vil bli truffet av flere høststormer som er knyttet til tropiske sykloner, sier Rasmus Benestad, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

Rasmus Benestad Klimaforsker ved Meteorologisk institutt

Han sier FNs klimapanel har publisert resultater som tyder på at det kan bli færre tropiske sykloner. Det har de begrunnet med at luftstrømmene i atmosfæren kan komme til å endre seg. Disse luftstrømmene vil kunne ha den effekten at syklonene vil løse seg opp.

Men Benestad sier han er usikker på om disse forskningsresultatene er riktige.

Høststormene kan føre med seg mye nedbør, sterk vind og stormflo.

Klimaforskerne venter også økt intensitet og hyppighet av styrtregn og flom i deler av landet.

– Vi har allerede sett en økning i intensiteten til styrtregn, skriver Ketil Tunheim, klimaforsker ved Meteorologisk institutt, i en e-post til Aftenposten.

– Denne trenden avhenger ikke av en økning i stormer, orkaner eller sykloner.