Politiaksjon på Grønland: Person alvorlig skadet etter skudd

Én mann ble natt til søndag skutt av politiet i en aksjon mot et hotell på Grønland i Oslo. Han skal være alvorlig skadet, ifølge politiet.

«I forbindelse med aksjonen har politiet avfyrt ett skudd mot én person. Personen er bevisst og blir ivaretatt av helse», opplyste Oslo politidistrikt klokken 02.40.

Det gjelder en narkotikasak, har politiadvokat Erlend Bakke opplyst. Spesialenheten har tatt over etterforskningen.

– Oslo politidistrkt har hatt økt fokus mot miljøer som selger narkotika på Grønlandsområdet i Oslo i sommer, sier konsitituert politimester Jan Eirik Thomassen under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Han viser til at det har vært skuddvekslingsepisoder i dette området denne sommeren.

– Som et ledd i politietterforskningen ble denne politiaksjonen gjennomført. To personer ble pågrepet og det skulle gjennomføres ransaking.

I forbindelsen ble en av de pågrepne skutt. Vedkommende ble skutt i overkroppen. Thomassen vil ikke kommentere hvor man skudd som ble avfyrt.

Skuddvekslingen skjedde innendørs på et av hotellrommene.

– Skadene fremstår som alvorlige, sier Thomassen.

De to pågrepne er norske borgere i 20-årene. Begge er godt kjent av politiet fra før. Bakgrunnen for aksjonen er at de pågrepne er mistenkt for å være knyttet til narkotikasalg.

Han vil ikke kommentere hendelsesforløpet ytterligere, og viser til Spesialenheten.

Politiet er natt til søndag på Grønland i Oslo med flere patruljer i forbindelse med en aksjon mot et hotell. En person er skutt av politiet. Vis mer

Besluttet pågripelse

To personer ble pågrepet i aksjonen mot et såkalt leilighetshotell på Grønland.

– Vi var på stedet fordi det i forkant var besluttet pågripelse og ransaking av disse to. Arbeidet med ransaking av rom og personer har pågått gjennom natten, sa operasjonsleder Sven Christian Lie til NTB.

Han ønsket ikke å si hva de to var pågrepet for.

Ved 07-tiden meldte politiet at de var i avslutningsfasen på stedet.

En person ble skutt av politiet på Grønland i Oslo natt til søndag i forbindelse med en aksjon mot et hotell. Vis mer

Hørte to skudd

Et øyenvitne sa til Dagbladet at han hadde hørt to skudd, og at en mann var blitt kjørt til sykehus. En hotellgjest fortalte at andre gjester ble vitne til skytingen. Mannen skal ha ligget på bakken etterpå.

Politiet skal også ha gått inn i hotellet og sperret av området rundt.

Ifølge VG ble hotellgjestene bedt om å holde seg inne på rommene.

Kripos vil bistå

I en pressemelding fra Spesialenheten sendt ut natt til søndag bekreftes det at de ble varslet om at en person var skutt av politiet.

«Formålet med etterforskningen er å få belyst hendelsesforløpet og de nærmere omstendighetene rundt situasjonen hvor det ble avfyrt skudd», heter det i pressemeldingen.

Kripos er varslet og vil bistå med åstedsundersøkelser.

«Våpen involvert vil bli sikret. Spesialenheten vil avhøre tjenestepersoner og vitner så snart som mulig», heter det videre.

Enheten opplyser at det av hensyn til den videre etterforskningen ikke vil bli gitt mer detaljert informasjon om saken nå.