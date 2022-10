I dag kommer avgjørelsen i Tengs-saken

I dag blir det klart om det tas ut tiltale mot den siktede i Tengs-saken – 27 år etter drapet. Saken er forhåndsberammet i tingretten om to uker.

6. mai i 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept på Karmøy. I år kan saken havne i tingretten, med en annen tiltalt enn den som ble dømt for 25 år siden.

17. okt. 2022 09:29 Sist oppdatert 12 minutter siden

Mandag blir det kjent om påtalemyndigheten tar ut tiltale mot 52-åringen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Den siktede mannen fra Haugalandet i Rogaland har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet 1. september i fjor. Ifølge hans forsvarer, advokat Stian Kristiansen, nekter siktede straffskyld. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen høsten 2000.

Det er seks år siden Kripos anbefalte gjenåpning av Tengs-saken, og i slutten av august i år avsluttet politiet etterforskningen. Den ble deretter oversendt statsadvokaten og Riksadvokaten for påtaleavgjørelse.

Saken er for lengst forhåndsberammet i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Etter planen skal den starte om 14 dager. Det er satt av 14 uker til rettsbehandlingen.

Dette er saken

6. mai i 1995 ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet voldtatt og drept på Karmøy. Kvelden før var hun på et arrangement på bedehuset i Avaldsnes. Hun fikk haik til tettstedet Kopervik, som ligger rundt 40 minutters gange fra hennes hjem. Bilføreren ble senere sjekket ut av saken.

Tengs ble funnet død noen hundre meter fra barndomshjemmet sitt.

Konfirmasjonsbilde av Birgitte Tengs.

Fetteren ble dømt – og frikjent

To år etter drapet ble Birgitte Tengs’ 19-årige fetter siktet i saken. I et avhør tilstår han drapet, men senere trekker han tilståelsen. Politiets avhørsmetoder har i ettertid blitt sterkt kritisert. Senere samme år blir fetteren dømt til 14 års fengsel for drapet.

Året etter blir fetteren frikjent etter å ha anket saken til lagmannsretten. I en sivil sak blir han imidlertid dømt til å betale Tengs’ foreldre 100.000 kroner i erstatning. I det sivile søksmålet er kravene til bevisbyrde lavere.

I 2001 blir mannen tilkjent 475.000 kroner i erstatning etter å ha gått til sak for urettmessig straffeforfølgelse. Han ber også om at etterforskningen av drapssaken gjenopptas. Dette avvises av politimesteren i Haugesund.

To år senere dømmer Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg den norske stat til å betale fetteren erstatning. Domstolen slår fast at erstatningsdommen går for langt i å forutsette at han er skyldig.

Kalde spor blir varme

I 2016, 21 år etter drapet, ble det kjent at saken gjenåpnes av Kripos’ cold case-enhet. Kripos setter Tengs-saken i sammenheng med drapet på Tina Jørgensen i 2000. NRK arrow-outward-link meldte at politiet var tipset om at én navngitt mann var drapsmann i begge sakene.

I 2017 begynner Sørvest politidistrikt å avhøre nye vitner i saken. Etterforskerne har avhørt 300 vitner. Politiet har siden gjenåpningen mottatt 2.200 tips i saken.

I 2018 bekrefter politiet at Tengs’ fetter ikke var mistenkt i den nye etterforskningen.

Sentralt DNA-spor

I 2019 fikk politiet DNA-opplysninger som knytter en mann til drapet på Birgitte Tengs. DNA-funn i en blodflekk på Tengs' strømpebukse matcher siktedes. I en fengslingskjennelse fra Sør-Rogaland tingrett går det frem at funnet samsvarer med den mannlige kjønnsmarkøren fra den siktede.

– Dette betyr at YDNA-profilen kan komme fra ham eller fra en annen person som ved et tilfelle skulle ha samme YDNA som ham, gjengga retten.

YDNA er arvematerialet i Y-kromosomet, som er spesifikt for mannskjønnet. En Y-kromosomanalyse vil ikke kunne identifisere et enkelt individ med sikkerhet, men man kan finne en mannlig slektslinje. Ifølge Stavanger Aftenblad dreier det i denne saken om et svært sjeldent, mutert Y-kromosom.

– Han har ingen forklaring på det, men det er tre mulige forklaringer. Det kan ha skjedd før, etter og under handlingen. Dermed blir det et spørsmål om eventuelle smitteveier, og det er det vi jobber med å se på, sa mannens forsvarer, advokat Stian Kristensen, til TV 2 da DNA-nyheten kom for en dag.

I fjor høst ble den siktede mannen pågrepet. Og om to uker kan altså saken rettsbehandlingen av den 27 år gamle drapssaken starte i tingretten – 25 år etter at den første dommen ble felt.