Dette vet vi og dette vet vi ikke om den spionmistenkte 37-åringen

Han har forsket på sikkerhetsspørsmål i både Norge og Canada og omtales som en mann full av god humor. PST mener han i realiteten jobber for russiske myndigheter og har drevet etterretning som kan skade norske og utenlandske interesser.

Den spionmistenkte er tilknyttet Universitet i Tromsø. Arkivbilde.

25. okt. 2022 17:03 Sist oppdatert 7 minutter siden

Mannen er brasiliansk statsborger, men jobber ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for russiske myndigheter. PST Mener hans brasilianske statsborgerskap er falskt.

Han har siden høsten 2021 vært i Norge på et forskningsstipend tilknyttet Universitetet i Tromsø. Her har han jobbet ved deres senter for fredsforskning.

Mannen er gjesteforsker og ikke ansatt av universitetet.

PST omtaler ham som en såkalt illegalist og ikke spion. Norge mener mannen representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Ifølge forsvareren stiller mannen seg uforstående til anklagene.

Nordområdene

Vi vet ikke hva det angivelige oppdraget hans har vært i Norge. Ifølge PST har slike illegalister ofte ikke et konkret oppdrag, men jobber for å tilrettelegge for mer konkret spionasje ved senere anledninger.

Likevel er de bekymret for at mannen kan tilegne seg et nettverk og informasjon om Norges politikk om nordområdene som kan bli misbrukt av Russland.

Vi vet heller ikke hvor lenge mannen har oppholdt seg i Norge.

Forskningsmiljøet mannen har vært en del av har deltatt i samarbeid med statlige institusjoner i andre land. De har jobbet med prosjekter innen hybride trusler, med link til nordområdene.

Hybrid krigføring er en samlebetegnelse på fiendtlige handlinger som brukes sammen med konvensjonell krigføring med eksempelvis soldater og bombing. Hacking og økonomiske angrep er eksempler på dette.

Nordområdene er brukes som en betegnelse på Arktis, inkludert Barentsregionen og Barentshavområdet. Dette er områder av stor strategisk betydning, både for Norge og Russland.

Forskerkollega: Full av god humor

På det private plan har mannen leid en bolig i Norge. Han har ikke familie. Det skriver Nord-Troms og Senja tingrett i beslutningen om at mannen kan interneres.

Mannen har ikke et typisk russisk navn.

Han har tidligere en relasjon til Canada. Han har også der vært tilknyttet akademia.

Her skrev han en avhandling om klimaendringenes påvirkning på et militært anlegg på nordkysten.

En annen mann fra samme forskergruppe beskriver den mistenkte som en vennlig, sosial og jordnær person, som gjerne tok seg en øl med sine kolleger.

– Han hadde alltid en vits på lur og var full av god humor, sier medstudenten, som ønsker å være anonym, til Aftenposten.

Han har vært i samme forskergruppe som den mistenkte i litt over et år, og beskriver ham som en god kollega.

– At han nå er mistenkt for å være spion for fienden er sjokkerende. Jeg er oppriktig lei meg over dette. Det er ikke en hyggelig nyhet å få, sier han.

37-åringen ble pågrepet som følge av internasjonalt samarbeid mellom etterretningstjenester. Vi vet ikke sikkert hvor det konkrete tipset om mannen kommer fra.