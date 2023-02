Follobanen åpner 5. mars – etter 67 dager uten passasjerer. Bane Nor kaller det en «arbeidsseier».

Flere tusen togpendlere har ventet i månedsvis. Fredag bekreftet Bane Nor at Follobanen skal åpne igjen.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor informerte fredag om at Follobanen åpner igjen.

24.02.2023 10:22 Oppdatert 24.02.2023 12:23

Torsdag kveld kalte Bane Nor inn til pressekonferanse. Aftenposten fikk fredag formiddag opplyst av en sentral kilde at den skulle handle om gjenåpning av Follobanen, og at datoen var bestemt 5. mars. På pressekonferansen bekreftet Bane Nor opplysningene.

– Vi åpner Follobanen for trafikk 5. mars. Det ble besluttet i dag, sa konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor på en pressekonferanse, fredag formiddag.

Aftenposten skrev tidligere denne uken om et internt notat som viste at Bane Nor har jobbet mot åpning 5. mars. Det har vært flere datoer på veien. Aftenposten har skrevet at Bane Nor og Vy en periode jobbet mot åpning 22. februar, og at Vy hadde lagt ut Follobanen-billetter denne dagen.

Bane Nor er nå så «sikre som de kan være» på at Follobanen faktisk åpner på den planlagte datoen. Åpningen har tidligere blitt utsatt flere ganger.

– Vi har testet alle mulige ruter gjennom tunnelen, og illustrert den normale togtrafikken, sa konserndirektør i Bane Nor Stine Undrum om testene de har foretatt på Follobanen. Disse har Bane Nor holdt på med siden 10. februar.

Undrum sa at det ble oppdaget mindre feil under testene. Disse er nå utbedret.

Mange kabler måtte repareres eller skiftes ut under utbedringsarbeidet på Follobanen.

– Nå er vi mye tryggere på tunnelen

Konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, sier til Aftenposten at han er lettet over å kunne gå ut med en eksakt dato for gjenåpningen.

– Vi er lettet over å kunne gå ut med datoen. Men jeg kjenner også på alvoret. Vi har hatt en tunnel som ikke har vært i drift på to og en halv måned, og som vi åpnet med store forventninger. Det har jeg opplevd som en stor krise både for meg som konsernsjef, og for hele Bane Nor.

– Tar dere en sjanse ved å åpne nå?

– Nei, vi er så sikre som vi kan få blitt på at dette er en riktig beslutning

– Dere sier at en lav risiko for driftssikkerheten er der, men at den er akseptabel. Hvordan er den sammenlignet med da dere åpnet forrige gang?

– Nå er vi mye tryggere på tunnelen. Den læringen vi har fra Follobanen er at vi må se på testsystemene våre i forkant av åpning av større anlegg. Så det vil nok få noen konsekvenser for åpningen av fremtidige anlegg.

– Hvor mye må gå galt for at banen eventuelt må stenge igjen?

– Da må det oppstå et problem av en sånn karakter at vi må stenge igjen, men vi kan vi ikke se at det kan vi ikke se at det kommer til å være. Men vi kommer til å fortsette testkjøringen for å være ekstra sikre.

«Vi kan ikke garantere noe»

Bane Nor anslår at utbedringen av feilene på Follobanen totalt vil beløpe seg til 100 millioner kroner.

Konserndirektør i Bane Nor Stine Undrum kaller det likevel en seier at de nå har utbedret feilene og nærmer seg gjenåpning.

– Tar dere en sjanse ved å åpne 5. mars?

– Nei, vi tar ingen sjanser. Vi har jobbet systematisk med gjenåpningen. Dette er en arbeidsseier som det ligger massevis av arbeid bak.

– Det er ikke mange måneder siden det ble sittende tog fast i jernbanetunnelen Romeriksporten. Hvor sikre er dere på at det samme ikke vil skje med togene på Follobanen?

– Vi kan ikke garantere noe som helst, men det vi kan garantere er at vi setter sikkerheten først. Vi er veldig opptatt av de reisendes sikkerhet.

Fant feil under testing forrige uke

Flere tusen pendlere venter på at jernbanestrekningen til 36,8 milliarder kroner åpner igjen. Banen skal bruke 11 minutter fra Ski stasjon til Oslo S, en halvering av tiden på dagens Østfoldbanen.

Aftenposten skrev tidligere denne uken at Bane Nor fant en feil under testing forrige uke. Da kjørte Bane Nor en såkalt kortslutningstest, en stresstest for det elektriske anlegget.

Det gikk ikke som planlagt, og flere dager med testkjøring ble avlyst. Problemet var en forsinket utkobling på en bryter, ifølge Bane Nor.

Bane Nor sier de vil fortsette å testkjøre helt frem til åpning.

Follobanen åpnet med brask og bram 11. desember, men det tok ikke mer enn en uke før den måtte stenge igjen. Det skjedde som følge av varmgang og brann i overbelastede returstrømkabler returstrømkablerFor at et tog skal gå, må det motta strøm som går i en krets, altså i sirkel. Toget mottar strøm fra en transformator, via kabler som går over toget. Lokomotivet tar ut effekt av strømmen i motoren, og sender strømmen tilbake til transformatoren via returledninger..

Siden har banen vært stengt. Nå skal den omsider åpne igjen.