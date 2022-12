Foreldre og nabo tiltalt for å ha voldtatt tre barn

Da mannen ble dømt for fire år siden, sa han at ungene og familien betydde alt for ham.

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve har tiltalt tre personer for voldtekt av sine barn.

(BERGENS TIDENDE): Nå er mannen i 50-årene 50-årene tiltalt for å ha voldtatt sin sønn og datter. Barnas mor er tiltalt for det samme. Faren skal ha startet overgrepene i 2015, moren året etter.

Flere ganger var hun til stede da han misbrukte sønnen, men hun forsøkte ikke forhindre det, ifølge tiltalen.

