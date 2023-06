Norske tog har vært over 9200 timer forsinket hittil i år

Bane Nor har hatt ansvaret for jernbanen i seks år. Togene blir bare mer og mer forsinket.

Forsinkelser og innstilte tog i på Østlandet fredag 5. mai.

22.06.2023 12:46 Oppdatert 22.06.2023 12:57

555 390 minutter.

Det er så mange minutter norske tog har vært forsinket hittil i år.

Det er det samme som 9256 timer. Eller 385 dager.

Bane Nor ble opprettet i 2017. Tidligere het virksomheten Jernbaneverket.

Dagens metode for å beregne statistikk på forsinkelser kom i 2018. Hittil i år er tallene verre enn noensinne.

Det til tross for at man kan lese følgende på Vys nettside:

«Bane Nor jobber hver dag med å forbedre skinneganger og signalsystem, slik at forsinkelsene blir så få og korte som mulig».

2023 har vært preget av alvorlige problemer med jernbaneinfrastrukturen i det sentrale østlandsområdet. Signalfeil, jordingsfeil og problemer med strømforsyning er blant stikkordene.

Den nye Follobanen kostet nærmere 37 milliarder kroner, men har vært stengt i lange perioder på grunn av feil.

Passasjertog er blitt stående fast i tunnelen i timevis, til tross for at Jernbanetilsynet har slått fast at det er uakseptabelt.

Hvor mye er togene i rute?

Problemene har vedvart.

Så langt i år har 87,4 prosent persontogene vært i rute.

Denne måneden har kun 83,6 prosent av persontogene vært i rute.

Det er langt unna Bane Nors eget mål på 90 prosent.

Et tog regnes som i rute hvis det ankommer endestasjonen innenfor 3:59 minutter av oppgitt tid. For langdistansetog er denne marginen 5:59.

Blixtunnelen på den nye Follobanen har vært rammet av mange problemer som har ført til at strekningen har vært stengt i lange perioder.

Togtrafikken i Oslo-området i rushtiden er en versting.

Her har kun 72,6 prosent av togene vært i rute hittil i juni. Målet er 85 prosent.

– Syntes dere at dere gjør en god nok jobb i å holde togene i rute?

– Det plager oss at vi ikke leverer en bedre punktlighet enn det vi gjør nå. Men det er en så gammel infrastruktur, at den forfaller raskere enn vi klarer å fornye den, sier Kristina Bolstad Picard. Hun er kommunikasjonssjef for digitalisering og teknologi i Bane Nor.

Aftenposten omtalte tidligere i år at jernbanen i krigsherjede Ukraina hadde bedre punktlighet enn i Norge.

Hvorfor er togene mer forsinket enn før?

Flere tog på skinnene og flere mennesker på perrongen. Det er en av årsakene til at det er flere forsinkelser enn før, ifølge Bane Nor.

Tett trafikk på enkeltspor gjør at flere tog blir påvirket når det oppstår feil. Følgefeil sprer seg videre ut på jernbanenettet.

Det kan sammenlignes med hvordan det raskt blir kø når en bil får motorstopp i rushtiden. Forskjellen er at nesten hele det norske jernbanenettet er enkeltsporet.

I tillegg går svært mange strekninger gjennom ett punkt: Oslo S.

– Men setter dere inn noen nye tiltak når flere tog settes inn?

– Vi jobber hver dag for å levere en så stabil jernbane som mulig, men det er behov for mye systematisk vedlikehold og fornyelse av jernbanen for å holde tritt, sier Picard.

Men hvorfor oppstår feilene i utgangspunktet?

Mange folk og tog fører til at forsinkelsene baller på seg. Men det forklarer ikke hvorfor feilene oppstår i utgangspunktet.

Følgefeil på grunn av mye trafikk står nemlig bare for halvparten av årsakene til forsinkelser.

Det viser tall Aftenposten har fått fra det statlige jernbaneforetaket.

Grunner til forsinkelser kan komme utenfra, som for eksempel værforhold eller forsinkelser fra utlandet.

Men de mest vanlige årsakene til forsinkelser er signalfeil, feil på selve banen, feil på kontaktledninger og feil på selve toget.

Bortsett fra selve togene, er Bane Nor ansvarlig for de andre nevnte punktene.

Og tallet fra 2023 øker om man utelater godstog:

For persontogene står Bane Nor ansvarlig for over 30 prosent av alle forsinkelser.

Det er dobbelt så mye som togselskapene som kjører på banen. De står alene kun for 14 prosent av forsinkelsene.

Resten av forsinkelsene kommer utenfra eller som følgefeil på grunn av mye trafikk.

Feil med kontaktledninger har økt de siste fem årene. Dette er ledningen som gir strøm til togene. Signalfeil og feil på banen har minsket noe siden 2018, men økt betraktelig siden 2019.

– Vi skal gjøre det vi kan, med de forutsetningene vi har. Vi analyserer alle driftsforstyrrelser slik at vi prioriterer de tiltakene som gir mest effekt. Men når det gjelder signalanleggene, skal de etter hvert byttes ut. Vi går også over til mer datadrevet vedlikehold slik at vi kan oppdage et problem før feilen oppstår, sier Picard.

NB. Bane Nor stenger deler av jernbanenettet for vedlikehold i sommer. Det betyr at det blir buss for tog for mange reisende. Du kan få oversikt over hvor dette gjelder på Bane Nors nettsider.