Norge Eirik Kristoffersen Skattesaken: Forsvarssjefen har sagt han ikke var samboer i 2020. I et TV-intervju sier han det motsatte.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen støttet konas opplysninger om at de to ikke var samboere. Men et TV-intervju med forsvarssjefen forteller en helt annen historie.

05.07.2023 13:59 Oppdatert 05.07.2023 14:09

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er blitt del av en omdiskutert boligsak.

Forsvarssjefens kone, oberstløytnant Linn Therece Johansen Kristoffersen, solgte i 2021 en leilighet på Bislett i Oslo. Hun skattet ikke av fortjenesten, fordi hun sa hun bodde der med forsvarssjefens lillebror. Hun har opplyst at de to bodde sammen i en 2-romsleilighet fra juni 2020 til mars 2021.

Da Aftenposten avslørte saken bekreftet forsvarssjefen konas opplysninger:

– Linn Therece bodde på Bislett, sa forsvarssjefen til Aftenposten.

Men i et intervju på God morgen Norge fra august 2020, omtaler han henne som sin «samboer.»

– Jeg synes jeg har en veldig fin familie, med barna mine og samboeren min, som også jobber i Forsvaret. Linn Therece Johansen», sier forsvarssjefen.

Programlederen følger opp svaret:

«Jeg vet at dere starter dagen med å løpe sammen», kommenterer programleder Desta Marie Beeder. Hun ber forsvarssjefen om å fortelle litt mer om det:

– I morges var jeg ute klokken fem. For det var eneste mulighet til å rekke å trene før God morgen Norge. Da sprang vi en tur i gatene i Oslo, svarer han.

Dermed har forsvarssjefen fortalt befolkningen to ulike historier om sin kones bosted.

Les forsvarssjefens svar lenger ned i saken.

Avgjørende for skattefritak

Så hva er egentlig riktig? Var forsvarssjefen og Linn Therece Johansen Kristoffersen samboere, slik forsvarssjefen sa på God morgen Norge?

Eller var det slik forsvarssjefen uttalte til Aftenposten i juni: De bodde på hver sin adresse, hun på Bislett med hans lillebror. Og han i embetsboligen på Akershus festning og på Jeløya.

Svaret på disse spørsmålene er helt avgjørende for om forsvarssjefens kone hadde rett til å få skattefri gevinst på Bislett-boligen hun solgte.

Aftenposten har flere uavhengige kilder som bekrefter at det forsvarssjefen fortalte på God morgen Norge er riktig: Han var samboer med Linn Therece Johansen, også sommeren 2020 til mars 2021, ifølge kildene.

Fakta Aftenposten og anonyme kilder Aftenpostens hovedregel er at vi skal identifisere kilden til opplysninger som gjengis, og vi skal ha flere uavhengige kilder som grunnlag for alt journalistisk arbeid. Det er likevel en viktig journalistisk arbeidsmetode å bruke kilder som av ulike årsaker ikke kan eller vil være åpne. Unntak fra hovedregelen pålegger oss et særlig stort ansvar. Vi må da sjekke følgende: Kjenner vi kildens identitet?

Er anonymitet eneste mulige måte å få frem opplysningen på?

Er opplysningen av stor offentlig interesse?

Kan opplysningene etterprøves av en eller flere uavhengige kilder?

Vi må bestrebe oss på å gi informasjon om kildens plassering i et sakskompleks, uten å avsløre kilden. Aftenposten beskytter sine kilder. Har du spørsmål om Aftenpostens bruk av anonyme kilder? Send spørsmål til nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen. Har du tips? Send nyhetstips til 2286@aftenposten.no eller bruk vår krypterte varslersentral. Vis mer

Trener med «samboeren»

Dagen før innslaget på TV 2, publiserte NRK en hjemme-hos-reportasje. Også her beskrives forsvarssjefen og Linn Therece Johansen Kristoffersen som samboere:

«Som vanlig startet Eirik Kristoffersen dagen grytidlig med en lang løpetur. Han forsøker å få til en treningsøkt hver dag, gjerne sammen med samboeren», står det her.

Men i denne reportasjen uttaler ikke Kristoffersen selv at han var samboer med sine egne ord. Det gjør han i TV-sendingen hos God morgen Norge dagen etter.

Forsvarssjefen vil ikke svare

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er gjort kjent med innholdet i denne saken.

Han svarer ikke på om han var samboer med Linn Therece Johansen Kristoffersen fra sommeren 2020 til mars 2021.

I stedet viser han til en tidligere kommentar han har hatt, om at han må ha vært «upresis» i sin omtale. For også i et leserinnlegg september 2020 karakteriserte han henne som «samboer».

– Her har jeg vært upresis, jeg burde ha sagt min forlovede, uttalte Kristoffersen her.

Aftenposten har også konfrontert forsvarssjefen med opplysningene flere uavhengige kilder har opplyst, om at de to bodde sammen. Til dette sier han:

– Som Aftenposten har fått opplyst er min ektefelle alvorlig syk, så bosituasjonen vår har vært og er preget av dette. Hadde det ikke vært for sykdommen, hadde vi vært samboere fra 2018. Hun flyttet inn i vår felles bolig på Jeløya i mars 2021, og vi giftet oss i juli 2021.

«Vi selger leiligheten på Bislett», skrev forsvarssjefen høsten 2021. For at kona skal få beholde gevinsten av boligsalget skattefritt, må hun ha bodd der selv i minst 12 måneder de siste to årene før salget.

– Har ikke unndratt skatt

Linn Therece Johansen Kristoffersen har følgende kommentar:

– Aftenposten stiller stadig spørsmål om mitt privatliv. Eirik og jeg er sammen når det er mulig. Slik har det vært fra 2018, og slik er det fortsatt. Dalsbergstien var mitt hjem fra 2010–2021. Sykdommen min styrer hvor jeg oppholder meg. Det varierer fra isolasjon, til rehabiliteringsopphold til forsøk på å leve tilsvarende normale dager med mine nærmeste, venner og kolleger.

Men hvis hun bodde på Bislett, betyr det at forsvarssjefens uttalelser til TV 2 om samboerskapet ikke var korrekte? Dette har hun ikke svart på.

Men i hennes kommentar til saken fastholder hun:

– Jeg har ikke unndratt skatt.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og kona, Linn Therece Johansen Kristoffersen. Hun jobber også i Forsvaret og er oberstløytnant.

Linn Therece Johansen Kristoffersen viser også til at hun har tatt kontakt med Skatteetaten.

– Skatteetaten må gjerne vurdere alt tilbake til 1993, da jeg fikk mitt første frikort. Viser det seg at noe ikke er i orden, vil jeg gjøre opp for meg, uttalte hun i juni.

Aftenposten har spurt henne om Skatteetaten har vurdert saken, eller om det har skjedd endringer i ligningen for 2021. Det ønsker hun ikke å svare på.

Dersom Skatteetaten gjør endringer i hennes ligning, vil det fremgå av de offentlige skattelistene. Aftenposten har derfor bedt om innsyn hos Skatteetaten. Etaten avkrefter at det så langt har skjedd noen endringer.

Hvis det skulle komme en endring for inntektsåret 2021, vil disse opplysningene først være tilgjengelige når det er produsert og sendt ut et nytt skatteoppgjør til den skattepliktige, opplyser Skatteetaten i svaret til Aftenposten.