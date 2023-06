Ny teknologi kan kutte 4 prosent av Norges CO₂-utslipp

Innholdet i denne flasken kan kutte like mye CO₂ som to ganger alt det norsk flytrafikk produserer. Nå bygger Hydro en minifabrikk som kan endre måten aluminium lages på.

Erik Dørhellen, som leder laboratoriet i Porsgrunn, viser frem aluminiumklorid. Det kan bli nøkkelen til ny og helt utslippsfri industri.

11.06.2023 09:35

Det er på størrelse med en studenthybel, laboratoriet vi aller nådigst har fått tilgang til. Begravet i kjelleren til forskningsparken på Herøya i Porsgrunn står vi mellom kolber, reagensrør og noen glass med gult innhold. Nesten som grovsalt flaker det gule stoffet seg i røret.

Det rare stoffet som ligger foran oss, er et av Hydros største teknologiske steg fremover. Nylig fikk Hydro over 100 millioner kroner i statlig støtte for å lage mer av det – forhåpentlig veldig mye mer.