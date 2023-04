Advarer etter Helseplattformen-trøbbel i kommuner: – Kan rakne

Etter snart to måneder med milliardsystemet Helseplattformen er Verdal og Levanger kommune overrasket over at ansatte fortsatt sliter med å bruke systemet. Nå kommer Verdal-ordføreren med en advarsel.

Pål Sverre Fikse (Sp) er ordfører i Verdal.

07.04.2023 09:45

(Adresseavisen) 11. februar innførte kommunene Verdal og Levanger det nye journalsystemet, som de to største kommunene i Trøndelag hittil etter Trondheim kommune.

Det nye milliardsystemet Helseplattformen koster nærmere fire milliarder kroner.