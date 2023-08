Russland angrep mål på grensen til Nato-landet Romania

Ukrainas infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov sier de siste russiske droneangrepene mot lagre langs elven Donau har ødelagt rundt 40.000 tonn korn.

Bygninger et par hundre meter fra grensen til Romania ble ødelagt i det russiske angrepet. Vis mer

Kornet var ifølge Kubrakov ment for eksport til Afrika, Kina og Israel.

Ukrainske medier skriver at dronene kom inn fra Svartehavet natt til onsdag og deretter beveget seg vestover langs Donau mot Izmajil.

Izmajil ligger på grensen til Nato-landet Romania, og deler av havneinfrastrukturen skal ha fått store skader.

Det ukrainske forsvarsdepartementet sier en kornsilo og flere andre nærliggende bygninger fikk skader i angrepet.

Aftenposten har stedsverifisert bilder av skader på bygninger som ligger rundt 200 meter fra rumensk territorium.

Video tatt fra Romanias side av grensen viser en stor brann etter angrepet, skriver nyhetsbyrået AP. Det er andre gang på kort tid at Russland angriper mål tett på Romania.

Romanias president Klaus Iohannis sier det er uakseptabelt med russiske angrep mot ukrainsk infrastruktur langs Donau, som utgjør grenselinjen mellom Romania og Ukraina i drøyt ti mil ned til utløpet ved Svartehavet.

– Dette er krigsforbrytelser som ytterligere påvirker Ukrainas evne til å sende matprodukter til verdens trengende, sier Iohannis.

Også i Odesa var det flere droneangrep. Guvernør Oleh Kiper sier at det oppsto flere branner da droner angrep havneanlegg og kornlagre. Det er ikke meldt om drepte eller skadede i angrepene.

Etter at Russland trakk seg fra avtalen om trygg eksport av ukrainsk korn via Svartehavet, har russerne trappet opp angrepene på Ukrainas havner og infrastruktur.

Dette kommer i tillegg til 180.000 tonn korn som ukrainske myndigheter mandag sa at var ødelagt gjennom ni dager med russiske angrep.

Nylig ble det klart at Ukraina og Kroatia er enige om at kroatiske havnebyer kan brukes for korneksport, noe som vil innebære at kornet må transporteres langs Donau.