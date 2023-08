Jentelaget har én klar regel på Norway Cup: Ingen skal gå alene

Et jentelag ble utsatt for ubehagelig og nærgående oppførsel fra eldre gutter. Turneringens toppsjef sier at han ville vært flau om hans egne barn oppførte seg slik enkelte gjør på Norway Cup.

Mor Jenny Raftevold Lyngstad og lagleder Line Volstad Melbye fra ålesundslaget Aksla/Guard. Vis mer

Jentelaget Aksla/Guard fra Ålesund har tatt turen til Ekebergsletta for å være med på Norway Cup. De har én klar regel på cupen:

Ingen skal gå alene, selv ikke på Ekeberg.

Tidligere denne uken opplevde noen av jentene i tidlig tenåringsalder det foreldrene beskriver som «ubehagelig og nærgående» oppførsel fra et annet guttelag på området.

– Jentene har fått rask hjelp av politiet og er blitt tatt på høyeste alvor. Dette var dessverre en episode vi skulle vært foruten. Når vi først har havnet der, er det blitt håndtert greit, sier lagleder Line Volstad Melbye.

De voksne lederne var ikke til stede, men har vært tett på i etterkant. Politiet var også raskt på stedet, forteller de.

Fakta Norway Cup Norway Cup er, sammen med Gothia Cup i Sverige, verdens største fotballturnering for barn og unge mellom 6 og 19 år. Den avholdes på Ekebergsletta i Oslo. Norway Cup er blitt spilt hvert år siden 1972, med unntak av 1976, da den ble avlyst fordi klubben også arrangerte Oslo Cup i håndball. I alt 2350 lag har meldt seg på til turneringen, og i alt skal over 30.000 barn og unge delta. Kilde: SNL/NTB Vis mer

– Sunn reaksjon

Avsnittsleder Hans Magnus Gjerlaug leder politiinnsatsen under arrangementet. Han bekrefter at politiet ble kontaktet av laget etter hendelsen.

Politiet har pratet med jentene, men har ikke identifisert gjerningspersonene.

– Patruljen brukte tid på dette, men det er ikke blitt noen straffesak, sier Gjerlaug.

Det er ellers kommet få meldinger om seksuell trakassering under arrangementet, ifølge Gjerlaug.

Unni Grøndal, pressesjef i Oslo-politiet, sier at de ikke har fått inn anmeldelser for seksuallovbrudd, men har fått noen henvendelser om ubehagelige opplevelser i forbindelse med Norway Cup.

– Når det har vært mange personer til stede, har det vært tafsing og berøring utenfor klærne. Vi er ikke kjent med at det har vært alvorlige seksuelle overgrep. Vi synes det er bra at det blir meldt ifra til oss om slike hendelser, sier Grøndal.

– Vi er veldig bevisst på det når det er konserter og show, for da står folk tett. Da er vi spesielt ute etter å følge med på det, sier Gjerlaug.

Om jentenes reaksjon i etterkant sier Gjerlaug:

– De reagerte helt riktig. Det er en veldig sunn reaksjon, at de reagerer på at det er galt og tar tak i det. Det er også veldig bra at de finner politifolk og tar tak i dem.

Leder for politiinnsatsen under Norway Cup, Hans Magnus Gjerlaug, sier det er få meldinger om seksuell trakassering, men at det er et fokus hos politiet under arrangementet. Vis mer

Generalsekretæren: – Flau

Generalsekretæren på Norway Cup sier han opplever en betydelig grad av ukultur blant cupens unge deltagere. Et eksempel er unge som ikke rydder bort oppvasken etter måltidene.

– Når våre frivillige sier ifra til en 12-åring om at de må rydde opp etter seg i matsalen, har vi fått «hold kjeft» og «hvem er du?» tilbake. Jeg har fått høre det selv, og jeg er en voksen kar på 1,90 og generalsekretær for cupen. Det går ikke, sier Pål Trælvik.

Pål Trælvik (i midten) leder Norway Cup. Vis mer

Da Aftenpostens reporter Anne Sofie Bergvall nylig var ute og luftet hunden, gikk hun forbi et guttelag som kom med flere nedsettende tilrop til henne.

Generalsekretæren er kjent med flere slike hendelser. Han omtaler det som «uverdig».

– Det virker som om det er flere 16–17-åringer som kommer med en holdning hvor det er greit å snakke nedsettende om kvinner. Hvor kommer dette ifra, lurer jeg på. Det er noen foreldre som ikke har gjort jobben sin, sier Trælvik.

Han sier det stort sett bare er gutter det gjelder. Flere av dem oppfører seg ikke som barn skal oppføre seg, ifølge generalsekretæren.

– Jeg ville vært særdeles flau hvis mine barn hadde oppført seg slik, sier Trælvik.

Norway Cup-arrangøren serverer 27.000 varme måltider hver dag. Selv om nesten alle lag gjør akkurat som de skal og oppfører seg fint, sier generalsekretæren at de har opplevd at hele lag lar oppvasken og matrestene ligge igjen.

– Når man ser hele lag som tramper ut av salen slik, ringer vi og sier ifra til laglederne hva barna har gjort. Vi krever at laget kommer tilbake, sier Trælvik.

Melbye og Lyngstad fra ålesundslaget er opptatte av å være til stede som trygge voksne på turneringe. Vis mer

Anmeldelser i Sverige

Aftenposten har snakket med svenske Gothia Cup og Dana-cup. Disse cupene er av sammenlignbar størrelse med Norway Cup.

I Sverige melder de om litt bråk på enkelte kamper, og 7–8 forhold er blitt anmeldt. I den danske fotballturingen har de lite uønsket adferd å melde om.