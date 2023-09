Datteren ble brutalt drept for 28 år siden: Neppe noe verre man kan oppleve her i livet som foreldre

Foreldrene til Birgitte Tengs var 37 år da deres eneste datter ble drept. Nå er de 65 år. Saken er fortsatt ikke avsluttet.

Torger Tengs (midten, far til Birgitte Tengs, i ankesaken i Stavanger sammen med bistandsadvokatene John Christian Elden (t.v.) og Erik Lea. Vis mer

Publisert: 06.09.2023 10:09 Oppdatert: 06.09.2023 10:25

Om Birgitte Tengs levde, ville hun i dag ha vært 45 år. Men hun ble bare 17. Hun ble drept på Sund ved Koppervik på Karmøy. Drapet for 28 år siden er en av Norges mest omtalte krimsaker.

På den første dagen av ankebehandlingen satt faren hennes Torger Tengs i salen. Han har opplevd alle foreldres maretitt.

Bistandsadvokat Erik Lea forklarte hvordan foreldrene Torger og Karen har opplevd tiden etter at datteren ble drept. Birgitte Tengs var Karen og Torgers eneste barn. De fulgte henne til graven 12. mai 1995.

– Det er neppe noe verre en kan oppleve her i livet som foreldre, enn å miste et barn. Det er helt umulig å forstå for oss som ikke har opplevd det. Livet blitt satt på vent, man blir spist opp innvendig av sorg og lammet. Det er sjokk og vantro og gråt, sa Lea i retten.

For 25 år siden satt faren i den samme rettssalen i Stavanger da Tengs fetter ble frifunnet for drapet på datteren. Denne uken er han tilbake. En ny mann er tiltalt.

– De har levd med denne saken i nesten to tredjedeler av sitt liv, minnet Lea retten på.

Minnesteinen for Birgitte Tengs på Sund ved Kopervik på Karmøy, stedet der hun ble funnet drept 6. mai 1995. Vis mer

Den 52 år gamle mannen som er tiltalt, nekter for å ha noe som helst med drapet å gjøre. I tingretten ble han enstemmig dømt til 17 års fengsel for å ha drept 17 år gamle Tengs 6. mai 1995.

Da Tengs ble funnet, var strømpebuksen hennes dratt ned på anklene. På denne strømpebuksen er det funnet DNA, et Y-kromosom, fra 52-åringen ved linningen. Dette funnet er sakens viktigste og eneste fellende bevis.

Hans DNA er ingen andre steder, hverken på strømpebuksen eller i saken for øvrig. Men aktor mener det bare er én måte dette Y-kromosomet kan ha havnet på strømpebuksen til Tengs på:

Mannen var der og drepte henne 6. mai 1995. Han tok på Tengs med fingre tilsølt av hennes blod.

I sitt innledningsforedrag onsdag mittet forsvarer Stian Bråstein retten på at denne saken preges av alt man ikke vet. Alt som ike ble undersøkt i etterforskningen i 1995.

De mener bevisførsselen vil vise at det ikke er grunnlag for påstanden påtalemyndigheten kommer med om at tiltaltes Y-kromosom er avsatt i blodet til Birgitte Tengs.

– Det ikke er grunnlag for å konkludere med at det er tale om en flekk avsatt med en blodig finger, sa Bråstein.

Før ankesaken er det gjort nye, grundige DNA-undersøkelser av den mye omtalte strømpebuksen Tengs hadde på seg da hun ble funnet.

Tirsdag sa aktor at det er funnet nye spor fra den tiltalte mannen. Det er 11 markører på strømpebuksen som stemmer overens med tiltalte, ifølge statsadvokaten.

– I noen prøver er det funnet svært små mengder mannlig DNA. Mengdene som er funnet, er under grensen for det som vanligvis analyseres, sa Grande.

Statsadvokat Grande sa at hun mener det ikke er nok til å peke på en annen person.

– Vi finner ikke en annen gjerningsperson i de nye prøvene, sier hun.