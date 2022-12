3000 politifolk slo til mot tyske høyreekstreme. Skal ha planlagt å slå ut strømmen før statskupp.

25 tyskere er pågrepet mistenkt for planer om statskupp.

Den tyske statsmakten er forankret i Riksdagen, som er landets øverste lovgivende forsamling.

Tysk politi har aksjonert mot høyrekstreme i mer enn 130 boliger over hele landet.

3000 politifolk deltok i aksjonen. 52 er avhørt. 25 er pågrepet. Dette melder tyske medier onsdag morgen.

Ifølge avisen Die Zeit vurderes det slik at nettverket står bak en av de største terrortruslene i Tyskland på mange år.

Avisen skriver at blant de mistenkte er et kjent medlem av en gammel adelsfamilie, en tidligere forsvarstopp og et tidligere medlem av forbunsdagen for partiet AfD, Alternativ for Tyskland.

De mistenkte skal blant annet ha planlagt å slå ut strømmen med elektromagnetisk puls. Dette skulle skape så mye uro at flere ville slutte seg til deres sak.

Ifølge Der Spiegel skal de ha trent med våpen og planlagt å storme Forbundsdagen.

Anslaget mot de mistenkte fant sted onsdag morgen. Bare minutter før skrev en av de pågrepne på Telegram dette:

«Alt vil snart endre seg. De tidligere statsadvokater og dommere og tidligere ansvarlige i helsemyndighetene vil befinne seg i tiltalebenken i Nürnberg 2.0.»

Nürnberg henviser her etter alt å dømme til det rettslige oppgjøret med nazister etter 2. verdenskrig.

Blant de mistenkte er personer fra den såkalte Reichsbürger-bevegelsen, ifølge tyske aviser. Bevegelsen aksepterer ikke den tyske føderasjonen og formidler ofte høyreekstreme og antisemittiske holdninger.

Målet skal ha vært et tysk rike etter modell av det man hadde i 1871, melder Die Welt.

Reichsbürger er knyttet til flere nynazistiske grupperinger. Tysklands etterretningsbyrå anslår at bevegelsen har rundt 21.000 tilhengere.

Ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung har et råd i organisasjonen møttes regelmessig siden november 2021. Der har de planlagt statskuppet og maktovertagelsen.