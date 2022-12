3000 politifolk slo til mot tyske høyreekstreme. Skal ha planlagt statskupp og innføring av fyrstedømme.

25 tyskere er pågrepet og mistenkt for planer om statskupp. Gruppen skal ha lagt planer om å innsette Heinrich XIII som Tysklands nye leder.

Maskerte politifolk fotografert under aksjonen. Bildet er tatt i Berlin.

7. des. 2022 08:19 Sist oppdatert nå nettopp

Artikkelen oppdateres.

Klokken 6 onsdag morgen gikk tysk politi til aksjon. Raidet var rettet mot høyrekstreme. Mer enn 130 boliger over hele landet ble ransaket.

3000 politifolk deltok i aksjonen. 52 er avhørt. 25 er pågrepet. Dette opplyser tyske myndigheter onsdag morgen.

Razziaene fant sted i 11 av landets 16 delstater.

Adelig 71-åring

Ifølge avisen Die Zeit vurderes det slik at nettverket står bak en av de største terrortruslene i Tyskland på mange år.

Blant de mistenkte er et kjent medlem av en gammel adelsfamilie, en tidligere forsvarstopp og et tidligere medlem av forbundsdagen. Der møtte hun for partiet AfD, Alternativ for Tyskland.

Myndighetene har identifisert de mistenkte lederne, men uten etternavn: Heinrich XIII P.R. og Rüdiger v. P.

Heinrich er 71 år gammel og adelig. P.R. står her for fyrst Reuss. Rüdiger er 69 år og tidligere fallskjermjeger.

3000 politifolk ransaket over 130 boliger onsdag morgen over store deler av Tyskland, blant annet i Frankfurt.

Ville storme Forbundsdagen?

Gruppen skal ha kjøpt inn utstyr, vervet medlemmer og drevet skytetrening. Ifølge en statsadvokat var de klar over at målet «bare kan nås ved bruk av militære midler og vold mot statens representanter».

De skal ikke ha vært fremmede for å begå drap. Ifølge statsadvokatens uttalelse skulle en «militær arm» stå for den planlagte overtakelsen «med våpenmakt».

Der Spiegel skriver at de blant annet skal ha planlagt å storme Forbundsdagen.

De mistenkte skal også ha planlagt å slå ut strømmen med en elektromagnetisk puls. Dette skulle skape så mye uro at flere ville slutte seg til deres sak, skriver Die Zeit.

«Alt vil snart endre seg»

Anslaget mot de mistenkte fant sted onsdag morgen. Bare minutter før skrev en av de pågrepne dette på Telegram:

«Alt vil snart endre seg. De tidligere statsadvokater og dommere og tidligere ansvarlige i helsemyndighetene vil befinne seg på tiltalebenken i Nürnberg 2.0.»

Nürnberg henviser her etter alt å dømme til det rettslige oppgjøret med nazister etter 2. verdenskrig.

Ville ha monarki

Blant de mistenkte er personer fra den såkalte Reichsbürger-bevegelsen, ifølge tyske aviser. Bevegelsen aksepterer ikke den tyske føderasjonen og formidler ofte høyreekstreme og antisemittiske holdninger.

Målet skal ha vært et tysk rike - et monarki - etter modell av det man hadde i 1871, melder Die Welt. 1871 var året da Tyskland hadde vunnet en krig mot Frankrike, og kong Vilhelm av Preussen ble utropt til tysk keiser.

Ifølge tysk påtalemyndighet planla gruppen å innsette adelsmannen Heinrich som landets nye leder.

Q-anon og dyp stat

Den kjente familien sa i sommer at de hadde kuttet all kontakt med fyrst Heinrich for 14 år siden.

En talsperson for familien beskrev sin «fjerne» slektning som en «delvis forvirret» gammel mann som var fanget i «konspirasjonsteoretiske misoppfatninger». Det melder en radiokanal.

Tysk påtalemyndighet beskriver gruppens tankesett som et sammensurium av konspirasjonsteorier. Blant annet skal de være preget av såkalt Q-anon-ideologi og «den dype staten».

Reichsbürger er knyttet til flere nynazistiske grupper. Tysk etterretning anslår at bevegelsen har rundt 21.000 tilhengere.

Politifolk sikrer området og frakter vekk beslag etter razziaer mot mistenkte kuppmakere i Berlin onsdag formiddag.

Statsrådposter fordelt

Ifølge Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) har et råd i organisasjonen møttes jevnlig siden november 2021. Da har de planlagt kuppet og maktovertagelsen.

Statsrådpostene i en ny regjering var allerede fordelt, sier WELT-reporter Marie Droste. Gruppen hadde med flere eks-soldater.

Ifølge Der Spiegel ble blant annet kasernen til en spesialstyrke, KSK, ransaket. Det er ikke bekrefet av myndighetene. Denne enheten har ført vært i søkelyset for påståtte høyrekstreme blant soldatene.

Ifølge FAZ var det også leger og en dommer med i gruppen.

En person er anholdt i Kitzbüehl i Østerrike og en i Perugia i Italia. I tillegg er en russisk kvinne blant de mistenkte.

Heinrich skal ha kontaktet russiske diplomater via denne kvinnen. Det finnes likevel ikke holdepunkter for at gruppen fikk positive svar fra representanter for Russland, understreker påtalemyndigheten.

– Glimt inn i en avgrunn

Den tyske innenriksminister Nansy Faeser sier de gjør alt for å forfølge terrorister med lovens fulle tyngde.

– Etterforskningen gir et glimt inn i en avgrunn av en terrortrussel fra Reichsbürger-miljøet, sier hun.

De 25 pågrepne vil bli fremstilt for varetekt onsdag og torsdag. Etterforskerne har i tilegg 27 personer i søkelyset. Dette er personer de mener støtter gruppen bak de påståtte planene om kupp.