Trekker seg som utvalgsleder etter konflikter

Den erfarne byråkraten Tor Saglie bedt om å få fratre som leder for Avkommersialiseringsutvalget.

Tor Saglie fikk i august ansvar for å lede regjeringens utvalg. Nå trekker han seg.

16.02.2023 17:10 Oppdatert 16.02.2023 17:58

Det er satt ned av kongen i statsråd er satt ned for å finne ut hvordan private kan kastes ut av velferden. Det var sentralt i budsjettavtalen mellom regjeringen og SV.

Nå har utvalgsleder Tor Saglie bedt Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om å få fratre som leder for det såkalte Avkommersialiseringsutvalget.

Han skal ha informert utvalget om dette torsdag ettermiddag, får Aftenposten opplyst.

Saglie har ikke besvart Aftenpostens henvendelser, men kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) bekrefter at Saglie har trukket seg.

– Jeg tar til etterretning at lederen for Avkommersialiseringsutvalget har trukket seg. Vi trenger nå noe tid i departementet for å finne ut av hvordan vi kan løse denne situasjonen, skriver Gjelsvik til Aftenposten.

Var «fullstendig uaktuelt»

Det var i januar Aftenposten kunne avsløre at flere utvalgsmedlemmer truet med å trekke seg fra utvalget. De hadde ikke lenger tillit til Saglie som leder.

De mente Saglie hadde håndtert intern uenighet om mandatet til utvalget, og ikke minst en konflikt i utvalget etter et møte i november, dårlig.

Da Aftenposten den 25. januar spurte departementsråd i KDD, Petter Skarheim, om hans tanker om at medlemmer ikke hadde tillit til Saglie, svarte han:

– Det er jo fullstendig uaktuelt å avsette en utvalgsleder som er oppnevnt av Kongen i statsråd. Det er meg bekjent aldri skjedd før at en utvalgsleder er blitt avsatt.

Nå har Saglie likevel altså bedt om å få gå av.

Fakta Dette er avkommersialiseringsutvalget Regjeringen oppnevnte i august et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan fases ut av skattefinansierte velferdstjenester. Utvalget ble opprettet etter krav fra SV i budsjettforliket høsten 2021, mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Det er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Medlemmene av utvalget er: Tor Saglie, utvalgsleder. Tidligere departementsråd i Justisdepartementet og NAV-direktør.

Eli Blakstad, direktør for helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie, Statsforvalteren i Innlandet.

Gøril Bjerkan, økonom og jurist (PhD), rådgiver samfunnspolitisk avdeling i LO.

Hogne Eidissen, kommunedirektør i Senja kommune.

Ingunn Tollisen Ellingsen, professor ved det samfunnsvitenskapelige fakultet i Stavanger, leder av nettverk for velferdsforskning.

Ragnhild Finden, styreleder og eier av Kausvol gårdsbarnehage AS og nestleder i Private barnehagers Landsforbund.

Linn Herning, daglig leder i alliansen For velferdsstaten.

Benjamin Endre Larsen, HR-direktør ved Diakonhjemmet Omsorg AS.

Marie Nygren, jurist og spesialrådgiver i Oslo kommune i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester.

Karl Henrik Sivesind, Dr.polit. i sosiologi, forsker 1 ved Institutt for samfunnsforskning.

Marta Szebehely, professor emeritus i sosialt arbeid, Stockholms universitet.

Arve Varden, administrerende direktør i Helse Førde, tidligere kommunedirektør i Høyanger.

Nils-Ola Widme, jurist, næringspolitisk direktør i NHO. Vis mer

Flere utvalgsmedlemmer valgte å ikke møte på utvalgsmøtet i slutten av januar.

3. februar kunne Aftenposten presentere innholdet i en samtale fra en ekspedisjonssjef i departementet, der ekspedisjonssjefen skjelte ut et utvalgsmedlem.