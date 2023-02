Slagord for å frigjøre voldtektssiktet sto på Forsvarets meny

I desember pågrep maskert politi influenceren Andrew Tate i Romania og siktet ham for voldtekt og menneskehandel. I Forsvaret står det slagord for å få ham frigjort på en barmeny.

Emneknaggen #freetate i befalsmessen er en henvisning til Andrew Tate. En mann som flere ganger har sagt at det er kvinnens egen skyld om hun blir voldtatt.

23.02.2023 11:45 Oppdatert 23.02.2023 12:50

NRK har den siste tiden avslørt utbredt seksuell trakassering og overgrep i Forsvaret. En nå 22 år gammel kvinne fortalte i helgen at hun opplevde mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep i sin tid i førstegangstjenesten. Hun forteller at hun varslet flere ganger – til ingen nytte.

Tirsdag sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen at han fikk vondt i hjertet, og at han ble sint og skuffet over det den unge kvinnen fortalte på NRKs Debatten. Dagen etter hadde statskanalen en reportasje om pris på alkohol i Forsvarets messer.

Dette er skjenkesteder på militært område.

I reportasjen dukket det opp et bilde som har skapt reaksjoner. På tavlen i baren står det skriblet med kritt:

#freetate

Pågrepet for voldtekt

Andrew Tate (36) kalles nemlig både «internetts farligste mann» og «kongen av giftig maskulinitet».

Videoene han lager, er noen av de mest sette i verden. Tate har påstått i videoer og intervjuer at det er kvinners egen skyld om de blir voldtatt. Og at «jeg er ikke en voldtektsmann, men jeg liker tanken på å gjøre hva faen jeg vil». Uttalelsene har ført til at han har vært utestengt fra flere sosiale medier.

Akkurat nå sitter han i varetekt i Romania. Der er han under etterforskning for blant annet menneskehandel og voldtekt.

Tate, broren Tristan Tate (34) og to rumenske kvinner har vært i varetekt siden 29. desember i fjor.

Tate-brødrene er siktet for menneskehandel, voldtekt og etablering av en organisert kriminell gruppe. Etterforskningen i Romania har pågått siden april.

Andrew Tate har en stor følgerskare over hele verden. De har reagert voldsomt på fengslingen, ofte ved å bruke emneknaggen #freetate.

Forsvaret: – Tåpelig ytring

Aftenposten har kontaktet Forsvaret for å få en kommentar om bildet. Stabssersjant Aleksander Engborg Hage svarer på e-post:

«Ytringen på tavlen reflekterer på ingen måte hva Forsvaret står for. Vi mener ytringen er tåpelig. Den er ikke skrevet av de militært ansatte i baren, og den ble visket bort da den ble oppdaget av dem.»

– Varsler nye tiltak

Historiene fra NRK har ført til massiv kritikk av Forsvaret. Det har blant annet ført til at forsvarsministeren denne uken innkalte til krisemøte. Der deltok forsvarsledelsen, tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige og Militært kvinnelig nettverk til et møte for å diskutere utfordringene med seksuell trakassering. Da ble det varslet nye tiltak i august.

Det er ikke første gang seksuell trakassering i Forvaret er et tema. I en undersøkelse Forsvarets forskningsinstitutt publiserte i 2021, sa 46 prosent av kvinnene i Forsvaret at de har opplevd seksuell trakassering.