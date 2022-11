Ny norsk studie: – Trygt å bli gravid raskt etter abort

Å bli gravid kort tid etter en abort øker ikke risikoen for komplikasjoner i neste svangerskap. Det viser en ny studie. Nå håper norske forskere at Verdens helseorganisasjon vil vurdere å endre anbefalingen sin.

Norske forskere har undersøkt et stort antall fødsler etter ulike typer aborter.

23. nov. 2022 10:12 Sist oppdatert nå nettopp

Etter en abort har norske kvinner blitt anbefalt å vente minst seks måneder før de blir gravid på nytt.

Anbefalingen stammer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og er blitt begrunnet med økt risiko for komplikasjoner i det påfølgende svangerskapet.

En stor norsk studie tyder på at denne anbefalingen må revurderes.

Å bli gravid innen tre til seks måneder etter en spontanabort øker ikke risikoen for komplikasjoner.

– Vi fant ingen sammenheng mellom det å bli gravid kort tid etter en spontan eller selvbestemt abort og det å få komplikasjoner i det nye svangerskapet, uttaler Maria Magnus.

Par kan bestemme selv

Magnus er forsker ved Senter for fruktbarhet og helse ved FHI. Hun er medforfatter av studien som er den største som er gjort på feltet.

Studien har sett på et stort antall fødsler i Norge etter spontan og selvbestemt abort mellom 2008 og 2016. Forskerne undersøkte hvorvidt komplikasjoner i neste svangerskap varierte med hvor lenge kvinnen hadde ventet før hun ble gravid igjen etter abort.

– Resultatene våre viser at et par selv kan avgjøre når de er klare for å prøve igjen, sier Magnus.

– Spesielt etter en spontanabort kan det være flere par som ønsker å prøve igjen relativt raskt. Det er tilsynelatende ingen sterke holdepunkter for å oppfordre dem til å vente minst seks måneder, sier Magnus til Aftenposten.

Fakta Stor norsk studie Studien er publisert i tidsskriftet PLoS Medicine. Den inkluderte totalt 49.058 fødsler etter en foregående spontanabort og 23.707 fødsler etter en foregående selvbestemt abort i perioden 2008 og 2016 i Norge. Eksempler på komplikasjoner forskerne så på var svangerskapsforgiftning, svangerskapsdiabetes, prematur fødsel, og om fosteret har for lav eller for høy fødselsvekt. Studien indikerer at kvinner som ble gravide igjen innen tre eller seks måneder etter en spontan eller provosert elektiv abort, ikke hadde økt risiko for komplikasjoner sammenlignet med de som ble gravide igjen etter seks til 11 måneder. Det var heller ingen økt risiko for komplikasjoner blant kvinner som ventet mer enn 12 måneder. Vis mer

Bør få gode råd

Spontanabort er relativt vanlig og forekommer i 12 til 15 prosent av alle erkjente svangerskap. I høyinntektsland ender i tillegg cirka 15 prosent av alle svangerskap i en selvbestemt abort, ifølge FHI.

Forskerne håper at studien kan være betryggende for par som har et sterkt ønske om å prøve å bli gravid igjen kort tid etter å ha opplevd en abort.

Magnus understreker likevel at par må få gode faglige råd basert på hver enkelt helsesituasjon.

– Mange par er nok redd for å oppleve svangerskapskomplikasjoner igjen, spesielt etter en spontanabort.

– Våre funn støtter at par kan prøve å bli gravide igjen så snart de er klare. Men det er klart at det kan også kan være individuelle helsetilstander å ta høyde for, så det er alltid lurt å diskutere egen risiko for komplikasjoner med sin lege, sier Magnus.

Vil ha endring

Forskerne ved FHI skal nå kontakte WHO og informere om resultatene fra den norske studien. De mener anbefalingen som er basert på relativt små studier, bør endres.

– Vi håper at våre resultater kan være med på å oppfordre WHO til å gjennomføre en ny kunnskapsoppsummering og vurdere behovet for en revisjon, sier Magnus.