Lagmannsretten vil løslate dronesiktede Andrej Jakunin

Lagmannsretten har bestemt at dronesiktede Andrej Jakunin, som ble pågrepet mandag i forrige uke, skal løslates fra varetekt.

Advokat Bernt Heiberg er forsvarer for Andrej Jakunin som er pågrepet for droneflyvning på Svalbard.

NTB

Nå nettopp

– Jeg er godt fornøyd med at lagmannsrettens flertall slår fast at loven ikke er brutt, og at fengsling dermed ikke kan skje, sier hans forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Lagmannsretten slår fast at det ikke er straffbart å fly fritidsdrone i Norge, fortsetter han.

– Følgelig kan ikke Jakunin mistenkes for å ha brutt noen lov, og må løslates, sier Elden.

Andrej Jakunins andre forsvarer, advokat Bernt Heiberg, er på vei til fengselet i Tromsø hvor Jakunin har sittet varetektsfengslet.

Dissens

Kjennelsen ble avsagt under dissens. To av tre lagdommere mener at privatpersoners droneflyvning ikke omfattes av sanksjonene mot Russland.

Foruten Jakunin er tre andre russere pågrepet og varetektsfengslet for droneflyvning i Norge.

Jakunin ble pågrepet i Hammerfest mandag i forrige uke, siktet for droneflyvning på Svalbard. 47-åringen ble i Vestre Finnmark tingrett onsdag i forrige uke varetektsfengslet i to uker, men anket fengslingen til Hålogaland lagmannsrett.

– Britisk statsborger

Mannen, som har russisk og britisk statsborgerskap, anser seg som britisk, og mener derfor at forbudet for russere mot å fly drone ikke gjelder ham.

– Jeg er en britisk statsborger som har gyldig droneoperatørlisens og pilot-ID utstedt av britiske myndigheter. Jeg fløy og opererte en lett, ikke-kommersiell drone mens jeg seilte rundt Spitsbergen, sa Jakunin i en pressemelding sendt ut av hans forsvarere mandag.

Han omtaler droneflyvningen som hobbyflyvning og erkjenner ikke straffskyld.