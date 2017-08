Må betale 490.000 for å ha hugget ned naboens trær

Et ektepar på Svartskog i Oppegård kommune gikk til søksmål mot en nabo etter han hugget ned tre trær på eiendommen deres, uten å ha innhentet tillatelse.

Naboen er dømt til å betale erstatning på rundt 110.000 kroner pr. tre, i tillegg til 160.000 kroner i sakskostnader, skriver Østlandets Blad.

– Det er helt galskap. Heldigvis er jeg forsikret, så det er forsikringsselskapet som tar utlegget, men at retten kommer opp i et så stort beløp, er helt vilt. Dette er ikke noen unike trær. I dag ser du ikke at de er borte en gang, sier den saksøkte til avisen.

Det var sommeren 2015 han brukte en felles nabo som sendebud for å spørre om det var greit å felle noen trær på en felles naboeiendom, som eies av et firma. Tredjepart ble involvert ettersom naboskapet allerede hanglet. Etter dette tar historiene hver sin retning.

Den saksøkte mener han handlet i god tro og trodde trærne sto på nabotomten hvor tillatelse var innhentet. Naboene mener de aldri var enige om hvilke trær det var snakk om.