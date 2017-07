Fiskeforvaltning lurer på om fiskere fikk napp før de fikk fisk

– Ja, det er litt ment som en spøk, men det er også litt alvor, bekrefter leder Steinar Pedersen i Tanavassdragets Fiskeforvaltning overfor Aftenposten.

Fiskere som prøver lykken i vassdraget, rapporterer nemlig inn fangsten til Fiskeforvaltningen. Den forvalter en rekke oppgaver, som for eksempel fiskeoppsyn, med hjemmel i norsk lovverk. I fjor var det ca. 1200 lokale fiskere i elven og 1500 tilreisende, viser tall for forvaltningen.

Bedre fiskelykke enn andre?

I informasjonen til fiskerne om rapportering av årets fangst heter det blant annet: «Vi ønsker også å få inn rapport på hvor fersk haill fiskeren hadde ved fangst. Dette for å kunne si mer om bakgrunnen for at enkelte fiskere synes å ha bedre fiskelykke enn andre.»

Haill er et nordnorsk uttrykk for fiskelykke som følge av vellykket seksuelt samkvem.

Den uvanlige oppfordringen har vakt noe oppsikt og er blant annet omtalt av den samiskspråklige avisen Ávvir.

– Utbredt oppfatning

– Det har i alle år vært en utbredt oppfatning nordpå om at såkalt «haill» har stor betydning for fiskelykke, spesielt i forbindelse med kveitefiske. Det ville vært interessant å få undersøkt dette. I samisk kultur har troen på haill til dels også omfattet laksefiske i elv, sier Steinar Pedersen.

Han synes det ville vært uhyre spennende om noen ville gjøre nærmere undersøkelser om folks oppfatninger, tro og skikker rundt fiske nordpå. Pedersen mener dette er en viktig del av nordnorsk og samisk kultur.

– Ikke gå over garnet!

– Her i området het det seg at det ikke var haillbringende for samiske menn å være sammen med norske kvinner. Men jeg lurer på om det muligens var samiske kvinner som skapte den oppfatningen, humrer han.

Pedersen forteller også at det finnes en mening om at kvinner ikke må skritte over garnet. Dette skulle gi dårlig fiskelykke.

Smått med rapporter

Rådgiver Narve Stubbraaten Johansen i Fiskeforvaltningen sier enkelte fiskere i år har begynt å levere fangstrapporter, men at det er heller smått med rapportering om haill. Enkelte har tullet med forvalterne om at det ikke er noen egen rubrikk i skjemaene for å opplyse om akkurat dette.

– Det er kanskje like greit. Det kunne blitt litt flaut, bemerker han.