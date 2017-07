Halshugger om formiddagen, gråter av dikt om kvelden

Halshugging og annen bestialsk vold er hverdagskost for unge menn i terrorgruppen IS. Også i andre voldelige jihadistgrupper utgjør vold en betydelig del av livet.

Men jihadister har en myk side. Den kommer til uttrykk på fritiden når de slapper av, med kalasjnikoven og macheten ved sin side.

Dette kommer frem i den første boken i sitt slag om islamistisk jihad-kultur, som Thomas Hegghammer er redaktør for. Den gir et gløtt inn i hva jihadister gjør etter arbeidsdagens slutt, informasjonen er hentet fra intervjuer med eks-jihadister og jihadistpropaganda på nettet.

Bødlenes privatliv

På fritiden hører jihadister på islamsk nasheed-musikk eller høytlesning fra Koranen, ser propagandafilmer eller tyder drømmene sine. De lager mat og spiser sammen – og koser med katten.

– Alle bødler har et privatliv, konstaterer Thomas Hegghammer, en av verdens fremste terrorforskere, som er tilknyttet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Voldelige jihadister har altså sin egen kultur med historiske røtter – ritualer og poesi går hundrevis av år tilbake.

Boken Jihadi Culture. The Art and Social Practices of Militant Islamists gir et innblikk i jihadistenes ikke-militære aktiviteter fra 1980-tallet frem til nå. Foruten Hegghammer har boken bidragsytere som er eksperter på ulike former for jihad-kultur (se faktaramme).

Gråtende jihadist

Jihadister gråter – ofte. Særlig blir de rørt til tårer av høytlesning fra Koranen. Når jihadister ikke dreper eller utfører andre voldelige handlinger, slår de ihjel tiden med dikt, drømmetydning, matlaging, felles måltider, fisking, vitser, fotball, filmer, bønn og høytlesning av islamske tekster.

Nasheed er islams svar på gospel, fengende musikk med religiøst innhold. I utallige lydklipp kan man høre en klar stemme synge om martyrdom og kamp mot de vantro. Islamsk nasheed-musikk som ofte fremføres a cappella, appellerer til følelsene. Dette vet jihadistene.

Mange, også ikke-muslimer, liker å lytte til nasheed-musikk. Men jihadistene bruker nasheed-tekster som har mer militariserte og voldelige budskap som kamp mot de vantro og martyriet (døden). De bruker nasheed for avkobling, men også for å styrke samholdet i gruppen og for å rekruttere nye jihadister.

– Litt av en kontrast – først halshugging så diktlesing?

– Ja, på formiddagen er du bøddel og på kvelden gråter du til en Koran-høytlesing, sier Hegghammer.

– Hvorfor gråter de så mye?

Oppdras til gråting

– Det er ansett som en styrke i troen, at man er en god muslim som frykter gud og tar religionen alvorlig. Det er ikke vel ansett å gråte for at man savner mamma, men det er ok å gråte når man hører en nasheed.

– Ledere sørger for at jihadistene blir eksponert for en strøm av emosjonelle opplevelser for å styrke dem i troen på saken – gjøre dem til bedre bødler.

Kjendiser

IS-kvinnen Ahlam al-Nasr har i jihad-kretser skaffet seg berømmelse som IS-poet, og er også omtalt i The New Yorker. Gjennom ekteskapet med IS-veteranen (tidligere Al-Qaida) Abu Usama al-Gharib er hun blitt jihadist-kjendis. Hennes første diktbok ble publisert på nettet i 2014 av IS’ propagandamaskineri.

Osama bin Laden var stolt av sine kunstneriske evner. Al-Qaida-lederen som planla terrorangrepene den 11. september 2001 i USA, er særlig kjent for et dikt som han skal ha skrevet på slutten av 1990-tallet. Her låner han stemmen til sin unge sønn Hamza for å formidle et inntrykk av uskyld og sannferdighet. Diktet er et budskap om å tåle motgang, men ikke urett.

Rekrutterer ved å spille på følelser

Hegghammer påpeker at jihad-kultur er viktig for rekruttering, for å beholde personell og hindre avhoppere. Et innblikk i jihadistenes tankegang og hverdagsliv kan bidra til å forstå mer av dem – og dermed forstå hvorfor unge mennesker blir radikalisert og rekruttert til voldelige grupper.

– Følelser er viktigere enn man har trodd for radikalisering og rekruttering til voldelig ekstremisme.

– Folk trekkes inn, ikke nødvendigvis fordi de blir intellektuelt overbevist av ideer, men fordi de blir forført av kulturen. Dette er viktig å forstå, for det betyr at det er fånyttes å tro at det går an å snakke folk ut av dette. Så man må gjøre noe annet for å få dem ut av det.

– Hva da?

– Det vet jeg ikke, det må andre finne ut. Det har vært snakk om strategier for å imøtegå IS-propaganda, men det har jeg ikke stor tro på.

Hegghammer viser til at heller ikke nordmenn som verver seg til det norske Forsvaret gjør det bare på grunn av at de har lest en stortingsproposisjon, men fordi de liker det militære livet, kulturen, atmosfæren og ritualene.

Hindre tilgang til jihad-opplevelser

– Du skriver at noen ble radikalisert fordi de likte kulturen – før de etter hvert adopterte den voldelige doktrinen. Du foreslår å tilby unge erstattende aktiviteter. Hva kan det være?

– Det avhenger av kontekst. Men det kan hende at man bør hindre at folk kommer i kontakt med jihadist-propaganda, gjøre den mer vanskelig tilgjengelig på nettet slik at færre blir utsatt for disse emosjonelle opplevelsene.

Propagandavideoer er blitt laget siden 1980-tallet. IS utnyttet raskt sosiale medier, men Hegghammer minner om at både Twitter og Facebook reduserte IS-propaganda i 2014.

– En del mener at terror begått av islamister ikke har noe med islam å gjøre?

– Poenget er at islam er mange forskjellige ting. Når moderate muslimer sier at dette ikke er islam, er de i sin fulle rett til det, men ikke-muslimer må forstå at det er del av en definisjonskamp.

Hegghammer sier videre:

– Det er meningsløst å si at IS-jihadister ikke har noe med islam i gjøre. Det faller på sin egen urimelighet fordi de selv kaller seg muslimer, og de gjør mange ritualer og bruker teksthenvisninger som andre muslimer gjør.

Justisministeren: Kunnskap er viktig

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) er enig i at kunnskap om voldelige miljøer er viktig for å gjøre et godt forebyggende arbeid.

– Det viktigste er at personer som befinner seg i en slik prosess, fanges opp så tidlig som mulig, uttaler Amundsen i en e-post til Aftenposten.