Lille julaften: Utsolgt på halvfulle tog – stappfullt på få fly

Lille julaften er vanligvis en av årets største utfartsdager. Det ble ikke helt slik i år.

Ingen klemmer da lillebror Mathias Grøteig kom hjem etter syv måneder i Sør-Korea. Nå venter karantene på gutterommet. Foto: Paal Audestad

Nå nettopp

På landets største flyplass, Oslo lufthavn Gardermoen, er det langt mellom velkomstkomiteene utenfor ankomsthallen fra utlandet.

Mathias Grøteig er på vei hjem etter å ha fullført semesteret på mastergraden i interaksjonsdesign.

Etter at han har vært syv strake måneder i Sør-Korea, må mor nøye seg med å stryke sønnen over ryggen. Mathias Grøteig har et informasjonsskriv fra en fersk koronatest i jakkelommen. Han slipper ikke ut av gutterommet før den er negativ, sier mor.

– Det var egentlig deilig å reise nå. Det var knapt kø noen steder, og jeg fikk en hel seterad for meg selv. Problemet var at alle butikkene på flyplassene var stengt, og det var umulig å få tak i mat, sier Grøteig. Han har vært på reise i 24 timer.

I Seoul har det inntil nylig vært veldig løse restriksjoner, men veldig lite privatliv. Overalt hvor man går, må man registrere seg for å gjøre smittesporingen enkel i ettertid.

«Ho ho ho»

Det er lille julaften på Gardermoen, vanligvis en dag hvor mange skal ut og reise. Folk vrimler rundt i dag også, og det er lett å la seg lure av oppmøtet. Køen ved skrankene ser faktisk ut til å ta litt tid, men mest fordi størstedelen av terminalen er stengt.

Til tross for at det er en av årets travleste dager, går det raskt gjennom sikkerhetskontrollen ved Gardermoen. Foto: Paal Audestad

Den kjente stemmen som oppfordrer deg om ikke å legge igjen bagasje uten oppsyn, er byttet ut med et «ho ho ho» og en streng beskjed om å passe på julepresangene dine.

Det går kjapt gjennom sikkerhetskontrollen.

Den 18. desember ble den store utfartsdagen på Gardermoen med like under 20.000 reisende. Det viser tall fra Avinor. Like bak kommer den 17. desember og lille julaften med drøyt 14.000 reisende. Det blir små tall målt mot desember i fjor. Da fløy to millioner til eller fra Gardermoen i desember, nesten 65 000 passasjerer hver eneste dag.

Fredag den 20. desember i fjor var det 100.000 reisende fra Gardermoen.

– Det var nesten litt deilig å være her på fredag 18. desember. Da skjedde det jo faktisk litt, sier Lise Bogen i skranken til Sas.

Ingen voldsom kø i SAS-skranken hos Lise Bogen lille julaften, men reiserestriksjoner utenlands skaper ekstraarbeid. Foto: Paal Audestad

Det er forventet at 4852 passasjerer fordelt på 36 fly forlater Norge på lille julaften. De mange forskjellige reglene og restriksjonene de ulike landene har, skaper ekstraarbeid i skrankene.

– Det tar lengre tid å sjekke inn passasjerene, spesielt for utenlandsflyvningene. Da må vi sjekke om passasjerene oppfyller kravene for å komme inn i landet de reiser til. Vi har en del som må snu, sier Bogen.

God plass på togene

På Bergensbanen – mellom Oslo og Bergen – er «alle» plassene solgt. Men likevel god plass. Den som reiser alene, får en toseter for seg selv for å overholde forsvarlig smittevernavstand.

Bare familier, eller grupper som danner en egen kohort, kan sitte sammen.

– De reisende har spredt seg over flere dager, i tråd med de rådene vi har gitt, sier pressevakt i Vy, Gina Scholz.

På veiene ut fra de største byene går biltrafikken som på en vanlig fredag.

– Trafikken på lille julaften har vært som på en ordinær fredag. Mange dro nok på juleferie sist fredag, sier trafikkoperatør Annie Serup i Veitrafikksentralen.

Været har spilt på lag – ingen av fjellovergangene er stengt.

– Ingen store hendelser på veiene i dag, heldigvis, sier Serup.

Tidlig ute

På Gardermoen er det drøyt to og en halv time til flyet Oslo-Ålesund letter. Caroline Søgaard og Johannes Aarøe er tidlig ute. De fryktet at fem måneder gamle Iben skulle bli vanskelig å reise med, men hun virker egentlig mest avslappet av de alle. De er på vei hjem til farmor og farfar for å feire julekvelden.

– Selv om vi tar alle forholdsregler, har vi vært litt skeptiske til å fly, sier de.

Vi har gledet oss til å reise nå, sier Caroline Søgaard og Johannes Aarøe. Fem måneder gamle Iben skal feire første jul med farmor og farfar. Foto: Paal Audestad

Iben er allerede blitt vant til å se foreldrene med munnbind og fortrekker ikke en mine da far og mor dekker både nese og munn før innsjekk. I morgen blir det pinnekjøtt og svinemør slik som hør seg bør på Vestlandet.

– Vi har sett frem til ferie og å reise nå.