Elden: Bertheussen regner med frifinnelse

Fredag klokken 12 faller dommen mot Laila Bertheussen (55), som er tiltalt for angrep på demokratiet, samt for å ha forfalsket en kriminell handling.

Tegning av Laila Anita Bertheussen som forklarer seg i Oslo tingrett. I bakgrunnen f.v. sitter aktor Frederik Ranke, statsadvokat Marit Formo, forsvarer John Christian Elden, medforsvarer Bernt Heiberg og bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs. Foto: Tegning: Egil Nyhus / NTB

NTB

15. jan. 2021 06:08 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Hun regner med å bli frifunnet fordi hun ikke er skyldig, men er forberedt på alt. Også at påtalemyndigheten vil anke en frifinnelse, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.

Fredag klokken 12 vil den tiltalte 55-åringen og noen få andre være til stede når dommen skal leses opp i sal 250 i Tinghuset.

Tidligere justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Bertheussen, har hele tiden nektet straffskyld på samtlige punkter i tiltalen som omhandler angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, trusler, anklage om oppdiktet straffbar handling og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

Forsvarer John Christian Elden, medforsvarer Bernt Heiberg og bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen. Foto: Jil Yngland/NTB

Rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Aktor Frederik Ranke ba om to års ubetinget fengsel for Bertheussen dagen før rettssaken ble avsluttet 22. oktober i fjor. Bertheussens forsvarere la påstand om full frifinnelse.

– Vi mener vi har ført bevis ut over enhver rimelig tvil for at Bertheussen er skyldig etter tiltalen, sier statsadvokat Frederik Ranke til Dagbladet.