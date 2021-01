Dette er planen for redningsmannskapene i Gjerdrum 1. nyttårsdag

Svenske eksperter og norske hundeførere skal lete etter overlevende på bakken i Gjerdrum.

Det snør tett på Gjerdrum 1. nyttårsdag, da planen er å gå inn i rasområdet på bakkenivå. Dette bildet ble tatt torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

1. jan. 2021 08:49 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Vi har plukket ut områdene der det er størst sannsynlighet for å finne overlevende, sier innsatsleder Ketil Lund til VG.

Så snart det lar seg gjøre skal svenske eksperter på redning og søk sendes inn på bakken i rasområdet i Gjerdrum. Det skal de gjøre sammen med norske hundeførere.

Åtte personer fra det svenske USAR-teamet er på plass i Gjerdrum. Dette er redningsmannskaper med spesialkompetanse på redning og søk i befolkede områder.

Politiets pressebrief om situasjonen i Gjerdrum som var planlagt klokken 09 fredag er utsatt.

Fredag morgen 1. nyttårsdag opplyser operasjonsleder Karianne Knutsen i Øst politidistrikt at letemannskapene ikke har gjort nye funn i løpet av nyttårsnatten.

Søket natt til 1. nyttårsdag har foregått med droner.

Knutsen sier til NTB at politiet fortsatt har håp om å finne folk i live. Sent torsdag kveld ble en av hundene som har vært savnet etter skredet funnet i god behold. Eieren av hunden er ikke blant de savnede.

Helikoptersøk torsdag tidlig kveld over rasområdet. Foto: Dan P. Neegaard

Ti er fortsatt savnet

10 personer er savnet etter det enorme leirraset natt til i onsdag. Politiet har ikke gått ut med informasjon om de 10, utover at de fortsatt ikke har gjort rede for dem. De tror at personene befinner seg i rasområdet. Politiet sier de at de vet nøyaktig hvem disse personene er.

Bergens Tidende har snakket med familien til Rasa Lasinskiene, som var ute og luftet hunden da skredet gikk. Mannen snakket med henne i telefonen, men forbindelsen ble plutselig brutt. Siden har ingen hørt fra henne.

Flere medier har omtalt en familie med mor, far og et lite barn som er savnet av sine nærmeste og en far som savner samboer og en datter i tenårene.

En kvinne i 50-årene og hennes sønn i 20-årene, og en 69 år gammel kvinne er også savnet.

Aftenposten kjenner ikke identiteten til den tidende og siste savnede.

Redningstjeneste på vei ut på oppdrag torsdag kveld fra sentrum i Ask i Gjerdrum. Foto: Sveinung Berg Bentzrød

Les også Slik var de dramatiske timene: «Bare et stort hull i bakken.» «Har takplater og kabler over seg.»

Har du tips eller bilder fra stedet? Ring oss på 02286 eller sendt mail til 2286@aftenposten.no