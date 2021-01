SISTE: Omkommet person funnet i rasområdet i Gjerdrum

Svenske eksperter og norske hundeførere leter i rasområdet i Gjerdrum. Nå er det gjort funn av en død person.

En luftambulanse på bakken nær rasområdet i i Ask i Gjerdrum kommune fredag, der det gikk et større jord- og leirskred onsdag. Foto: Fredrik Hagen, NTB

1. jan. 2021 08:49 Sist oppdatert nå nettopp

Letemannskaper søker i rasmassene i det røde området fredag. Nå har de funnet en død person. Det melder politiet like over klokken 15. Politiet ønsker ikke å si noe om kjønn eller alder.

– Nå jobber vi intensivt med søket videre. Det er et risikofylt søk, sier innsatsleder Roy Alkvist i politiet.

Fremdeles er ni personer savnet.

Klokken 14.20 landet en luftambulanse like ved skredet, ifølge Romerikes Blad.

Letemannskaper er sendt inn ved hjelp av styrofoam-plater som er lagt ned som dominobrikker på gjørmen nede i rasområdet, ifølge NTB. Svenske eksperter og norske hundeførere går inn i området som regnes som det sikreste.

– Et betydelig antall mennesker er i gang med arbeidet, sier politiet.

Alkvist sier det fremdeles er noen utglidninger i øvre del av rasområdet.

Forsvaret har bidratt med et kjøretøy som kalles «brolegger». Den gir mulighet til å komme seg inn i ett av husene.

Kjøretøyet har en stålbro som redningspersonellet kan bevege seg på. Det er lagt grus under der stålbroen skal brukes, men foreløpig tør ikke mannskapene å ta i bruk broleggeren. Den vurderes som for tung til området det nå søkes i.

Planen er å gå inn i ett til to hus, der konstruksjonen ifølge Alkvist er noenlunde intakt.

Han sier at man fortsatt har håp om å finne overlevende, og at det som foregår er en del av en redningsoperasjon.

Støtte fra Solberg

Statsminister Erna Solberg kom fredag ettermiddag med en uttalelse.

– Mine tanker går til de som har mistet en de hadde kjær, sier statsministeren til NTB.

– Redningsoperasjonen pågår fremdeles, og jeg tenker også på alle de som lever med usikkerhet om hvordan det går med dem som er savnet, sier hun.

Disse styrofoam-platene brukes til å få letemannskaper inn i skredområdet. Her jobber norske hundeførere, svenske spesialister og et støtteaparat. Foto: Espedal, Jan Tomas

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyste at det har gått flere mindre ras i rasområdet natt til 1. nyttårsdag.

Det er ikke er fare for nye skred, opplyste NVE like før klokken 13. Ifølge NRK regner de imidlertid med at flere hus langs skredkanten kommer til å velte ut de nærmeste dagene.

– Kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum er helt unikt, så det er ingen grunn til å tro at dette er noe som vil oppstå andre steder, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE, ifølge NTB.

Men området er fortsatt ustabilt. NVE ber folk på Romerike om å melde inn endringer i terrenget.

En såkalt brolegger fra Forsvaret klargjøres til bruk i letearbeidet som fredag fortsetter etter at et større jord- og leirskred gikk i Ask onsdag. Flere boliger er tatt av raset, flere hundre skal være evakuert og flere er sendt til sykehus. Foto: Terje Pedersen

Felles norsksvensk aksjon

Åtte personer fra det svenske USAR-teamet er på plass i Gjerdrum og skal delta i den planlagte bakkeoperasjonen sammen med norsk redningspersonell.

Den svenske styrken har spesialkompetanse på redning og søk i befolkede områder.

Både brann, helse- og politipersonell skal delta i aksjonen.

Politiet vurderer også å sende inn personell i området hengende fra helikoptre, slik det er gjort onsdag og torsdag.

Det ble ikke gjort nye funn natt til fredag. Søket natt til 1. nyttårsdag har foregått med droner.

Forsvaret bidrar i dag med brolegger. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Ni er fortsatt savnet

Ni personer er ennå savnet etter det enorme leirraset natt til onsdag. Politiet har ikke gått ut med informasjon om dem, utover at de fortsatt ikke har gjort rede for dem. De tror at personene befinner seg i rasområdet. Politiet sier de at de vet nøyaktig hvem disse personene er.

Bergens Tidende har snakket med familien til Rasa Lasinskiene, som var ute og luftet hunden da skredet gikk. Mannen snakket med henne på telefonen, men forbindelsen ble plutselig brutt. Siden har ingen hørt fra kvinnen.

Flere medier har omtalt en familie med mor, far og et lite barn som er savnet av sine nærmeste og en far som savner samboer og en datter i tenårene.

En kvinne i 50-årene og hennes sønn i 20-årene, og en 69 år gammel kvinne, er også savnet.

Redningstjeneste på vei ut på oppdrag torsdag kveld fra sentrum i Ask i Gjerdrum. Foto: Sveinung Berg Bentzrød

Har du tips eller bilder fra stedet? Ring oss på 02286 eller sendt mail til 2286@aftenposten.no