Nytt fra regjeringens pressekonferanse: Skal bli enklere å følge karantenereglene

Dette er de viktigste nyhetene fra dagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Regjeringen varslet blant annet enklere karanteneregler på dagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge. Jil Yngland

15. sep. 2020 15:42 Sist oppdatert 14 minutter siden

Karantenereglene forenkles

Reglene for innreisekarantene og smittekarantene blir identiske og samles i en felles bestemmelse. Konsekvensen av dette er at reglene for innreisekarantene blir strengere, informerer helseminister Bent Høie (H).

– Målet med forenklingene er å gjøre det lettere for folk å følge karantenereglene. Jeg er nok i tvil om at det er kompliserte regler som har skylden for at noen dropper karantene eller ikke følger reglene. Men hvis det skulle være sånn, har vi nå ryddet opp, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens koronapressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Har man vært i kontakt med en smittet eller på reise i et rødt land, skal man dermed være i karantene i ti dager.

– Det betyr at du ikke skal gå på jobb eller skole, ikke oppsøke steder med mange mennesker. Du skal heller ikke ta offentlig transport, sa Høie.

Endringene trådte i kraft tirsdag ettermiddag.

Strammer inn på unntak

Regjeringen strammer også inn på unntak fra karanteneplikten for samfunnskritisk personell.

– Regjeringen mistenker at unntaket er blitt brukt for mye fordi arbeidsgivere ikke har planlagt godt nok, sa Høie.

Han sa at personell i slike funksjoner nå bare får unntak fra karantenereglene dersom det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten, eller dersom det ikke er tid for å gjennomføre tester.

Høie opplyste også at flypersonell får unntak fra innreisekarantene. Dersom de forlater flyet på jobb i røde land må de testes for covid-19 hver syvende dag.

Arbeidstagere fra Finland samme unntak for arbeidstagere fra innreisekarantene som arbeidstagere fra Sverige allerede har, men fra nå gjelder det kun pendlere med krav om testing hver sjuende dag.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen på dagens pressekonferanse fra Regjeringen. Jil Yngland

Foreldre kan få ekstra omsorgsdager

Regjeringen innfører en egen ordning der foreldre får omsorgsdager ved behov hvis skoler og barnehager er stengt.

– Vi innfører nå sykt barn-dager dersom barn må være hjemme på grunn av lokale smitteutbrudd, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Røe Isaksen forklarte på pressekonferansen at det lokalt kan bli behov for å stenge hele skoler, og at ordningen med omsorgsdager vil gjelde fra denne uken.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad var optimistisk på tirsdagens pressekonferanse. Dersom lokale utbrudd i byer som Oslo og Bergen blir slått ut, vil vi sannsynligvis kunne gå imot trenden i en rekke land og heller gå på jobb og skole i høst, sa han. Jil Yngland

Nakstad oppfordrer til å holde ut med smitteverntiltakene

«I løpet av denne pressekonferansen vil det dø 250 mennesker av covid-19 i verden», sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Den assisterende helsedirektøren hadde et optimistisk budskap på pressekonferansen. Han understreket at utbruddet i Norge fortsatt er håndterlig, og at det bare er 18 personer som nå er innlagt på sykehus med covid-19 i Norge.

– Hvert eneste smittetilfelle som kan forhindres, er svært viktig å forhindre, sa han.

Nakstad oppfordret sterkt til å holde avstand til andre, til å holde seg hjemme ved symptomer og til bruk av munnbind der hvor tilrådet avstand ikke er mulig.

Han sa videre at dersom lokale utbrudd i byer som Oslo og Bergen blir slått ut, vil vi sannsynligvis kunne gå imot trenden i en rekke land og heller gå på jobb og skole i høst.

I tillegg til fordeler som at barn kan drive fritidsaktiviteter nesten som normalt, at arbeidsledigheten ikke vil øke, og at planlagt helsehjelp vil kunne gjennomføres, mener Nakstad at det vil føre til at folk ikke går like lei.

Nakstad minnet også om å hjelpe andre til ikke å være potensielle smittebærere:

– Skal du ha besøk, ring først og sjekk opp.

«Røde» land kan bli «gule» natt til lørdag

Helseminister Bent Høie varslet tirsdag at regjeringen venter på nye anbefalinger fra FHI og at nye endringer trolig vil gjelde fra lørdag.

– De kriteriene vi bruker for å gå fra rødt til gult er de samme. Det er noe vi snart får en ny anbefaling fra Folkehelseinstituttet på. Den vil snart bli kjent, og endringer vil skje natt til lørdag for dem som går under grensen, sa Høie på regjeringens pressekonferanse.

– Vi vurderer fortsatt på regionnivå og etter de kjente kriteriene, både hvor mange tilfeller det er og testaktivitet, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.