Appen skulle stanse pandemien. Nå forteller utviklerne hvordan Google og Apple stoppet prestisjetiltaket.

Syv måneder etter at pandemien startet, står Norge uten en smitteapp. Ny rapport kaster lys over hva som gikk galt med et av Erna Solbergs største prestisjeprosjekt i kampen mot viruset – og hva som må til før Norge får en egen app.

Nå nettopp

«Hvis mange laster ned appen Smittestopp, kan vi åpne samfunnet mer opp og få friheten vår tilbake», sa statsminister Erna Solberg 16. april.

1,5 millioner nordmenn fulgte Solbergs oppfølging.

