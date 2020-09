Skutt av politiet: Kona fikk beskjed på telefonen om at mannen var død. Øyenvitne: – Det tok ett minutt fra politiet løp inn til jeg hørte skudd.

Småbarnsfaren (39) som ble skutt av politiet tirsdag, etterlater seg kone og flere barn. Et øyenvitne forteller at det gikk kort tid fra to politibetjenter løp inn i huset til han hørte skudd.

Mannen ble skutt av politiet i en leilighet i huset som er markert med rød ring. Nedlagte Bolkesjø hotell til venstre i bildet. Hans O. Torgersen

14 minutter siden

39-åringen bodde delvis for seg selv i leiligheten på Bolkesjø og delvis hos kona, som han har et halvannet år gammelt barn med. Da politiet rykket ut tirsdag ettermiddag, var det til Bolkesjø. I leiligheten der falt skuddene som tok livet av ham.

Advokat Tollef Skobba i Advokatfirmaet Hasle er oppnevnt som bistandsadvokat for avdødes kone. Han hadde onsdag ettermiddag et lengre møte med henne.

– Hun ble oppringt av en representant for politiet og fikk beskjed om at mannen hennes var skutt og var død. Hun er veldig kritisk til at man gir en slik beskjed på den måten. Hun skulle ønske at dette hadde skjedd på en bedre måte, sier Skobba til Aftenposten.

Onsdag kveld var det ikke mulig å få kommentar fra Sør-Øst politidistrikt.

Kona er preget av det som har skjedd.

Den døde 39-åringen bæres her ut fra bygningen der han ble skutt av politiet. Hans O. Torgersen

– Hun var i sjokk over å ha fått denne beskjeden og kan ikke forstå hvordan dette kan ha skjedd. Hun håper at det blir en grundig, rettferdig og god etterforskning. Hun sier at hun håper «at gjerningspersonen får som fortjent».

Politiet rykket ut etter at to av mannens kolleger var bekymret for ham og oppsøkte ham hjemme.

Varden skriver at den 39 år gamle mannen tirsdag ringte til en kollega på arbeidsplassen på Notodden. Mannen skal ha vært sykmeldt en periode og skal ha slitt psykisk.

Samtalen gjorde kollegaen bekymret og førte til at kollegaen dro til Bolkesjø sammen med en annen i firmaet.

– Da de kom inn i leiligheten, kom han mot dem med en øks. Han truet dem ikke med øksen, men de oppfattet likevel situasjonen slik at det var tryggest å gå ut. Han skal ikke ha fulgt etter dem ut av boligen, sier eieren av firmaet der 39-åringen jobbet, til Varden.

Kollegene ringte deretter til politiet. Hva som skjedde etter at politiet gikk inn i leiligheten, er ikke offentlig kjent.

– Jeg så at to politifolk kom løpende og spurte to menn utenfor huset om hvor det var. Så løp de inn i huset. Det gikk kanskje mindre enn et minutt til jeg hørte flere skudd, forteller et øyenvitne til Aftenposten.

Vitnet kan ikke si sikkert hvor mange skudd det var, men at det var «minst tre».

– Cirka et minutt etter at jeg hørte skuddene, kom det en ambulanse, og så kom en ambulanse til. Så kom det fire politibiler til og ambulansehelikopter, sier vitnet.

Kriminalteknikerne fra Kripos undersøkte tirsdag kveld en av loftsleilighetene i denne bygningen, like ved nedlagte Bolkesjø hotell. Hans O. Torgersen

Mens dette skjedde, var 39-åringens kone uvitende om det som utspant seg, og at mannen skal ha gått mot noen med en øks.

– Kona har vært opptatt av å få frem at hun ikke oppfatter mannen sin som en farlig person. Hun beskriver mannen som en god og kjærlig pappa. Han har hatt noen utfordringer, men ingenting som har kunnet lede til en sånn situasjon, sier advokat Skobba.

Advokaten håper for sin egen del at Spesialenheten foretar en grundig etterforskning.

– Det alminnelige i drapssaker er at de involverte blir pågrepet, varetektsfengslet og isolert. Selv om norsk politi har anledning til å bruke makt, håper jeg at de samme prinsippene gjelder når tjenestepersoner er mistenkt, at de isoleres inntil de har avgitt forklaring.

Spesialenheten for politisaker rykket ut med etterforskere tirsdag ettermiddag. De fikk bistand av kriminalteknikere fra Kripos.

– Hvor mange polititjenestepersoner var på stedet, i og utenfor huset, da skytingen fant sted?

– Det var fire tjenestepersoner der. To av dem har status som mistenkt og ble avhørt natt til onsdag, sier Helle Gulseth, fungerende leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge.

– Er det funnet andre våpen i leiligheten enn det ene politivåpenet som er beslaglagt?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om nå.

– Var det andre i leiligheten da hendelsen fant sted?

– Det er en del av det vi nå forsøker å få klarlagt.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding