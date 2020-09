Politikerne i Kristiansand er enige om én ting: De er for mange

Da Kristiansand ble storkommune, fikk kommunen også et av landets største bystyrer. Det har ikke fungert spesielt bra, mener gruppeledere.

13 minutter siden

(Fædrelandsvennen): – Det blir lett uhåndterlig. Det er mange som skal samles og det er mange som skal ha ordet slik at møtene varer for lenge. Det er ingen grunn til at vi skal ha et av de største bystyrene i Norge, sier gruppeleder Jørgen Kristiansen i KrF til Fædrelandsvennen.

Bystyret i Kristiansand har 71 representanter og hele 15 ulike grupper (se egen oversikt). Til sammenligning har Oslo 59 representanter.

