Jone Blikra fortalte om pengeproblemene. Nå strømmer støtteerklæringene inn.

Jone Blikra delte hemmeligheten om hvordan privatøkonomien hadde havarert. Da kom en flom av meldinger og støtteerklæringer.

Alle vet hvem Jone Blikra er i Kragerø. Her er han fotografert i sentrum i august. Monica Strømdahl

27. sep. 2020 09:16 Sist oppdatert nå nettopp

– Det har vært helt vanvittig. Det har ramlet inn med meldinger. Messenger, SMS, telefoner, det har kommet i alle kanaler, sier Jone Blikra.

Fredag fortalte den tidligere ordføreren i Kragerø sin historie i A-magasinet. Den handlet om hvordan privatøkonomien hadde havarert etter et huskjøp. Han fortalte om perioder med mye festing og diagnosen bipolar lidelse.

Nå jobber han med å nedbetale gjeld. Samtidig som Blikra ble ordfører i 2015, tok namsmannen kontroll over økonomien hans. Ordføreren pantet flasker for å få det til å gå rundt.

Nå har mange i lignende situasjoner kontaktet ham. Skammen letner.

– To personer har også sagt til meg at de kan gå ut med hodet hevet på grunn av dette, sier Blikra.

Svært mange uttrykker også sin støtte i sosiale medier: «Modig», «hatten av» og «respekt», skriver venner, kolleger, kjente og ukjente.

– Jeg vet ikke hvor mange det kan være, men vi snakker hundrevis. Som tidligere ordfører er jeg jo vant til at det kommer noen sleivspark også, men denne gang har det ikke vært noe negativt. Det forundrer meg.

– Hva sier det deg?

– At jeg har truffet en nerve hos folk. Mange kjenner seg igjen. Og spekteret av folk er så bredt. Det er alle slags folk, ikke bare én type mennesker, sier Blikra.

Les også Ordførerens hemmelighet

Jone Blikra var lensmann i 30 år før han ble valgt som ordfører i Kragerø for perioden 2015–2019. I dag jobber han som vekter. Her er han fotografert utenfor vinduene til sitt gamle kontor i Kragerø rådhus i august. Monica Strømdahl

– Er noen kilo lettere nå

– Hva blir annerledes etter dette?

– Jeg kjente allerede fredag at jeg var blitt noen kilo lettere, sier Blikra.

I et innslag fra Kragerø på NRK Vestfold og Telemark har lokale folk på gaten sagt hva de mener: At Blikra er en hedersmann, og kan vente seg en god klem når går gjennom byen.

– Det kom noen tårer da jeg så det innslaget, for å si det slik.

Ikke skam deg over pengeproblemer

– Hva vil du råde andre som er i lignende situasjoner til å gjøre?

– Det viktigste jeg prøver å få frem, er at en ikke skal skamme seg. Løft hodet, du er like mye verdt som alle andre. Det andre er at det finnes veldig mye hjelp å få, bare man erkjenner at man trenger hjelp, sier Blikra.

Selv erfarte han at så fort han begynte å snakke om sine problemer, meldte det seg mennesker som kunne hjelpe.

– Det er ikke farlig å snakke om at man har problemer.

Blikra måtte slutte i politiet. I dag jobber han som vekter. Monica Strømdahl