Dødstallene i Europa skyter i været. Oslo kan avgjøre om det samme skjer i Norge.

På én uke økte antall koronadødsfall i Europa med 27 prosent. Foreløpig skiller tallene i Norge seg positivt ut. Men akkurat nå står et helt avgjørende slag i Oslo.

Nå nettopp

– At Oslo nå klarer å ta ned smitten, er en veldig viktig milepæl. Hvis vi klarer det, vil vi ha erfart at vi har et system som kan ivareta de bølgene vi ser for oss i tiden fremover, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til Aftenposten.

Slaget om å stoppe smitten skjer akkurat nå i Oslo, fastslår han. Utfallet kan avgjøre hvordan høsten og vinteren blir.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn