Frp sier nei til gigantisk karbonfangstprosjekt

Frp vil ikke støtte regjeringens milliardprosjekt for fangst og lagring av CO2.

Frp-leder Siv Jensen bekrefter at Frps stortingsgruppe sier nei. Siri Øverland Eriksen

10 minutter siden

– Da regjeringen la fram prosjektet den 21. september var vi fra Frps side tydelige på at denne typen prosjekter har stor risiko ved seg. Med Stoltenberg-regjeringens mislykkede forsøk på månelanding ved Mongstad friskt i minne, har hovedfokuset for Frp hele veien vært å sikre oss at vi ikke sløser med skattebetalernes penger, sier Frps partileder Siv Jensen.

Det var NRK som først meldte om nyheten.

Prosjektet«Langskip» ble presentert av olje- og energiminister Tina Bru på mandag, og omtales som det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne.

Planen er å fange CO2 fra Norcems sementfabrikk i Brevik i Porsgrunn. Derfra skal flytende CO2 fraktes med skip til en mottaksterminal i Øygarden, for så å pumpes gjennom rør til et lager under havbunnen på norsk sokkel.

Norcems sementfabrikk i Brevik. Heiko Junge

Fangstanlegget vil koste staten 3,8 milliarder kroner i investeringer I tillegg må staten investere 10,4 milliarder kroner i løsningen for transport og lagring.

Regjeringen har også sagt at de kan være med å finansiere et tilsvarende prosjekt på Klemetsrud i Oslo.

Blir dette bygd ut, vil prosjektet få en total kostnad på 25,1 milliarder kroner, ifølge regjeringens anslag. Det inkluderer ti års drift. Av dette skal staten etter planen dekke 16,8 milliarder kroner.

Saken oppdateres.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding