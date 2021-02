De skal redde liv og spore opp russiske ubåter. Nå har de omstridte kamphelikopterne stått på bakken i over to måneder.

I april 2016 gjør et NH90-helikopter et sjeldent besøk på et av Sjøforsvarets fartøy. I 2008 skulle 14 slike helikoptre være fullt operative på åtte kystvaktfartøy og marinens seks fregatter. Så langt har Norge mottatt 11. Fortsatt er ingen av dem satt i tjeneste som planlagt. Foto: Ina Nyås Moe/Forsvaret