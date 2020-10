Plan for å overvåke nordmenn vil koste over én milliard. En ny EU-dom kan føre til at alt må skrotes.

Den nye loven for E-tjenesten koster over en milliard kroner. Ny EU-dom medfører at loven må skrotes, mener lederen for Advokatforeningen.

Gina Grieg Riisnæs

9. okt. 2020 13:17 Sist oppdatert nå nettopp

I juni ga Stortinget grønt lys en av tidenes mest inngripende lover i nordmenns privatliv.

Den nye loven om E-tjenesten åpner for at data som du sender til et annet land, skal lagres i E-tjenestens databaser.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn