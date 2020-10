Brukte dobbelt så lang tid på kjøreturen med tøyremser

Laila Anita Bertheussen var på kjøretur med parets bil da det ble feset tøyremser på den. Aktor mener at hun stoppet bilen og gjorde det selv. Derfor tok turen lengre tid enn det som er vanlig.

Marit Formo i sal 250 i Oslo tingrett onsdag formiddag. Foto: Berit Roald, NTB

21. okt. 2020 13:34 Sist oppdatert nå nettopp

11. februar i fjor ble det festet tøyremser med bensinflasker bak bilen til Wara og Bertheussen. Ifølge tiltalen var det Bertheussen som sto bak dette. Hun kjørte bilen den kvelden og stoppet flere steder før hum kom hjem.

Gjennomgang av omfattende videoovervåking fra kjøreturen fra Røa til Smestad og videre til Ullern viser at ingen var i nærheten av bilen. Det var heller ikke tøyremser på bilen, har overvåkingskameraer vist.

Det betyr at tøyremsene ble satt på under siste del av turen, der det ikke var særlig mange kameraer.

Fakta Dette er saken Laila Anita Bertheussen (55) er samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Hun er blant annet tiltalt etter Straffelovens §115. Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare» som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet. Bakgrunnen for tiltalen er flere episoder vinteren 2018/19 der blant andre daværende justisminister Wara ble truet. Også Frp-politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde fikk ifølge tiltalen truende brev. Bertheussen anmeldte Black Box Teater i Oslo for å ha filmet huset deres til forestillingen Ways of Seeing. Denne saken ble henlagt etter kort tid. Ifølge påtalemyndigheten skal Bertheussen ha fremsatt truslene slik at de ga inntrykk av at de kom fra en eller flere personer bak teaterstykket Ways of Seeing, eventuelt fra personer som sympatiserte med innholdet i stykket. Bertheussen nekter straffskyld. Saken startet i Oslo tingrett tirsdag 8. september. Siste dag i retten er fredag 23. oktober. Onsdag 21. oktober startet prosedyrene. Først ute er aktoratet. Det er ventet at påstand om straffes legges frem torsdag før lunsj. Vis mer

Fra 7-Eleven på Ullern til boligen på Røa brukte Bertheussen dobbelt så lang tid som det som ifølge aktor er normal tidsbruk for turen. Hun brukte åtte minutter på denne strekningen.

Også helseappen viser bevegelser på telefonen under kjøreturens siste etappe. Siste bevegelse ble registrert cirka ett minutt før hun ankom boligen. Bertheussen kjørte da innom Lysejordet skole, som ikke ligger langt unna boligen. Formos teori er at hun da festet tøyremser på bilen.

Da Laila Anita Bertheussen ankom boligen på Røa ved 19-tiden på kvelden, oppdaget en politipatrulje tøyremser påbundet flere plastflasker inneholdende bensin bak på bilen. Foto: Politiet

Selv har 55-åringen forklart at hun nærmest står og kjører, noe som kan ha aktivert helseappen under kjøringen. Aktor mener at denne forklaringen er tilpasset, og at den først kom dagen etter at dette beviset ble lagt frem i retten.

Bertheussen har tidligere sagt i retten at hun kjørte innom skolen av gammel vane siden barna hennes hadde gått her.

Hun har også sagt at hun gikk ut av 7-Eleven og satt i bilen og kopet. Formo mener det er rart fordi hun tidligere har sagt at hun på grunn av sin helsetilstand har hatt problemer med lange kjøreturer.

I løpet av denne kjøreturen ble det festet tøyremser med plastflasker inneholdende bensin bak bilen som Laila Anita Bertheussen kjørte. Foto: Google Maps.

Under gjennomlesning av sitt avhør i august i fjor fortalte Bertheussen at hun stoppet mellom Smestad og Ullern for å kaste et pledd. Formo sier det er påfallende at Bertheussen ikke hadde forklart om det tidligere.

Dette stoppet førte til at hun også brukte lengre tid på turen mellom Smestad og Ullern.

Det har også kommet informasjon om denne turen i forsendelsene til Elden. Der påtar avsenderen ansvaret for å ha festet tøyremsen. Der kommer det også frem at avsenderen fulgte etter Bertheussen.

Formo mener at det er usannsynlig at det fantes en gruppe med kapasitet til det.

– Tiltalte hadde både tid og anledning til å feste dette på bilen. Både på strekningen fra Smestad til 7-Eleven og fra 7-Eleven til hjem brukte hun dobbelt så lang tid. Samtidig var helsedata i bruk. Vi kan utelukke at det er utenforstående personer som sto bak dette. Det er tiltalte selv som står bak dette, er Formos konklusjon.

Kjedet seg mens bombegruppen jobbet på tomten

Sammen med et papir 2. mars i fjor lå det pulver i postkassen. På papiret sto det «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE Frp HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE».

På grunn av pulveret tok politiet denne hendelsen på stor alvor. Innen kort tid var politiets bombegruppe på plass for å gjøre undersøkelser.

«Da må vi vente på bombegruppe eller hva de an heter. Hvis jeg ikke rekker polet er det noen som ligger dårlig an», skrev Bertheussen i en melding til Ingvil Smines Tybring-Gjedde. De to skrev mange meldinger til hverandre i denne perioden.

Tor Mikkel Wara har tidligere fortalt at planen var å dra til kjøpesenteret CC Vest den lørdagen.

Mens politifolkene jobbet på tomten, skrev Bertheussen i en melding at det var kjedelig å være der. Aktor mener at det ikke er naturlig reaksjon når det skjer så mye dramatisk rundt en person.

Den siste hendelsen

I forbindelse med bilbrannen natt til 10. mars, som er den siste hendelsen i tiltalen, ble det registrert fire utkoblinger av det ene kameraet som fungerte. Kameraet var koblet ut da bilen ble påtent den natten. Daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) var på fotballtur i England den helgen.

Formo mener det var Bertheussen som koblet ut kameraet.

– Det var bare tiltalte som var i boligen på det tidspunktet, og det er uomstridt at tiltalte viste hvordan man koble ut kameraet.

Formo mener at utkobling av kameraet før brannen den natten var en test fra Bertheussens side.

Ni sekunder etter det andre kamerabruddet, ble inngangsdøren åpnet. Formo mener at også dette var en form for forberedelse til brannen. Formo mener at Bertheussen ønsket å se om det ble registrert noe på kameraet eller ikke.

Det fjerde bruddet kom klokken 01.25 og varte i seks minutter. Da kamerakontakt ble gjenopprettet, var det brann i bilen. Formo mener at Bertheussen hentet rødsprit i garasjen og tente på bilen da kameraet var koblet ut.