Festdeltakere angrep politifolk i Oslo

To personer ble pågrepet og vil bli anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann etter at flere festdeltakere angrep politifolk i Oslo natt til lørdag.

NTB

Nå nettopp

Politiet var tilkalt til et fest i Bygdøy allé etter klager på feststøy, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Da politipatruljen ankom stedet ble de angrepet av flere festdeltakere. Politiet måtte bruke pepperspray for å få kontroll på det de beskriver som «to meget aggressive menn».

Ingen ble alvorlig skadd, men politiet ble slått og tatt kvelertak på. Begge personer er tatt med til arresten og vil bli anmeldt for vold mot offentlig tjenestemann, melder politiet.