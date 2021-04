Kommunelege: – Bare et par minutters samtale er nok til å bli smittet av den britiske mutasjonen

– Erfaringene vi har hatt med det muterte koronaviruset de siste ukene, viser at det smitter mye raskere enn det opprinnelige. Det sier kommunelege Jostein Helgeland i Haugesund.

Kommunelege Jostein Helgeland mener at vi burde få en ny definisjon på hva en nærkontakt er etter at den mer smittsomme virusvarianten har gjort sitt inntog Foto: Jan Kåre Ness/NTB

35 minutter siden

(Stavanger Aftenblad): Hovedregelen for å bli regnet som en nærkontakt er at du har tilbrakt minst 15 minutter med en smittet person med under to meters avstand.

Er du definert som nærkontakt til en person som er smittet, må du i karantene.