Få oversikt: Dette er de nye tiltakene mot koronasmitten

Mandag ettermiddag la regjeringen frem nye nasjonale tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. – Vi må gjøre mer for å kontrollere smitten i landet, sa statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg (H) la mandag ettermiddag frem nye nasjonale tiltak. Foto: Terje Bendiksby/NTB

26. okt. 2020 17:22 Sist oppdatert nå nettopp

Regjeringen strammer inn de nasjonale tiltakene frem til desember. I tillegg åpnes det opp for at kommunene kan innføre strengere tiltak, dersom det er behov for det.

Dette er de nye nasjonale tiltakene:

Det anbefales at det ikke er mer enn fem gjester i private hjem. Dette inkluderer ikke husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme hustand, kan man være flere.

Det anbefales å redusere antall private kontakter i løpet av en uke.

Maks antall deltagere på arrangementer reduseres fra 200 til 50.

Arbeidstagere fra andre land som skal arbeide i Norge, må teste negativt hver tredje dag for å unngå karantene.

Arbeidstagere fra land EU definerer som røde (mer enn 150 smittetilfeller pr. 100.000 innbygger), må i ti dagers karantene ved innreise til Norge.

Kommuner med mye smitte får anledning til å innføre enda strengere regler enn det som gjelder nasjonalt.

Smitten øker blant de eldre

De nye nasjonale tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til onsdag 28. oktober.

Unntaket er de nye karantenebestemmelsene, som først trer i kraft fra midnatt natt til lørdag 31. oktober.

– Nå øker smitten blant det eldste. Det gjør at vi nå ser flere som havner på sykehus og blir syke, sa statsminister Erna Solberg (H) på regjeringens pressekonferanse mandag.

Hun frykter at det kan komme flere dødsfall som en konsekvens av dette. Men, ved å stramme inn nå, kan befolkningen forhåpentlig feire jul mer eller mindre som normalt.

– Vi må gjøre mer for å kontrollere smitten i landet. Det er en risiko at tallene fremover kommer til å stige, slik vi har sett i andre land i Europa, sa statsministeren.

Skjerping av tiltak i Oslo

Lokale tiltak kan være strengere enn de nasjonale som ble presentert mandag.

De nye smitteverntiltakene fra regjeringen kommer bare noen timer etter at byrådsleder Raymond Johansen skjerpet inn flere av tiltakene i Oslo:

Byrådsleder Raymond Johansen la frem nye koronatiltak i Oslo på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Foto: Siri Øverland Eriksen.

Det blir nå påbud om munnbind innendørs på offentlig sted, som butikker og kjøpesentre, der man ikke kan opprettholde én meter avstand.

Gjester og ansatte må bruke munnbind innendørs på serveringssteder der man ikke sitter ved et bord.

Maksgrensen på antall personer som kan samles på innendørs arrangementer reduseres fra 50 til 20 der det ikke er sitteplasser.

Det blir forbudt å slippe inn nye gjester på serveringssteder etter klokken 22.00.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger, ut over husstandsmedlemmer, kolleger på jobb og barnehage- og skolekohorter.

Studiesteder oppfordres til å innføre digital undervisning der det er mulig.

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.

Støtter råd om å redusere antall kontakter

På gaten i Oslo er folk positive til den nye oppfordringen om å redusere antall sosiale kontakter.

– Det blir vanskelig å overholde for alle. Men jeg støtter det. Jeg synes det er bra, sier Niclas Skarström til Aftenposten.

– Om smitten tar av er det en grense hvor vi mister kontrollen. Som jeg ser det må vi være sikre og ha marginer.

– Kommer du til å begynne å telle hvem du møter?

– Ja, helt klart.

Sykepleier Stine Emilie Fossum har skrevet ned og holdt oversikt over antall kontaker gjennom hele pandemien. Foto: Siri Øverland Eriksen

En som allerede har god erfaring fra det, er sykepleier Stine Emilie Fossum.

Hun har skrevet ned og holdt oversikt over hvem hun har møtt gjennom nesten hele pandemien. Det er av hensyn til pasienter på jobben.

– Jeg skriver ned de jeg møter, og hvor jeg har vært på en listen huskeliste, forteller hun.

– Det har vært veldig ryddig, selv om jeg ikke har oversikt over hvem de jeg møter omgås.

– Har du noen råd til folk som ikke har gjort dette før?

– Lag en liste. Skriv på notater på telefonen. Skriv i en bok, om det er lettere for noen. Alle noterer jo på en eller annen måte, sier Fossum.

Nye råd til kommunene

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) adresserte situasjonen ute i kommunene.

– Barn og unge som trenger hjelp rammes dersom aktivitetene forsvinner. Derfor gjør vi nå noen målrettede tilstramminger, for å kunne holde de viktige arenaene som skole, barnehage og hjelpetjenester åpne, sa Ropstad.

En liste med anbefalte tiltak til kommuner som er hardt rammet av smitten, er nå oppdatert basert på ny kunnskap om lokale utbrudd.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og statsminister Erna Solberg under mandagens pressekonferanse. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Kommunene får nå nye verktøy i verktøykassen for å slå ned smitten lokalt, sa Ropstad.

På den måten skal det være enklere å innføre lokale anbefalinger og regler dersom det er behov for det. Kommunene kan blant annet innføre regler for maks antall personer ved private sammenkomster.

Barne- og familieministeren var også opptatt av at mange blir ensomme. Pandemien gjør det vanskeligere å være sosial.

– Selv om vi må holde avstand, kan vi vise nærhet likevel, sa Ropstad.

Han oppfordrer folk til å tenke på dem som er alene.

Unntak for barn

Kunnskapsminister Guri Melby la vekt på at barn og unge skal skjermes fra tiltak så langt det er mulig.

I motsetning til voksne, skal barn få lov til å feire bursdager og halloween med sin kohort denne høsten.

– Dette er i tråd med de faglige anbefalingene. Ut fra den kunnskapen vi har, så trenger vi ikke å være like strenge overfor de yngste, som vi er overfor de voksne, sa Melby.

Kunnskapsminister Guri Melby. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Hun understreket at det er viktig at ungdommer og unge voksne opprettholder de grunnleggende smittevernreglene.

– Jeg vet at vi allerede har bedt dere om mye, og at vi nå ber dere om enda mer. Det er for å holde smitten nede. Dessverre krever dagens situasjon at vi alle er mer forsiktige, sa ministeren.

Samtidig minnet hun om at nesten 1 av 3 studenter er ensomme. Hun oppfordret derfor til å finne måter å være sammen på, samtidig som man overholder smittevernreglene.