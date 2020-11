Smittet av korona? Dette er sannsynligheten for at du havner på sykehus.

Hva skjer hvis man blir smittet av covid-19? Nye FHI-anslag viser at sannsynligheten for å havne på sykehus har gått kraftig ned for eldre.

Akkurat nå er 20 innlagt med covid-19 på Ahus. Avdelingsleder for infeksjonsavdelingen, Jan Erik Berdal gir råd om behandling. Morten Uglum

Nå nettopp

På Ahus ligger 20 korona- pasienter til behandling. Antallet pasienter har økt de siste ukene.

Avdelingsleder Jan Erik Berdal viser frem masken som brukes i stedet for respirator. Da ringer telefonen.