Innfører ringsystemet i 13 kommuner i Bergen-regionen for å slå ned mutantutbrudd

Bergen og kommunene rundt opplever utbrudd både av den engelske varianten av koronaviruset og av den sørafrikanske varianten. De har derfor bedt regjeringen iverksette forsterkede smitteverntiltak.

Mutantutbruddet i Vestland fører nå til omfattende tiltak mot koronasmitte. Kommunene deles inn i ring 1 og ring 2, etter mønster fra det nylige utbruddet i Nordre Follo og regionen rundt. Foto: Gorm Kallestad

7. feb. 2021 11:45 Sist oppdatert nå nettopp

De forsterkede tiltakene gjelder fra 7. februar 2021 klokken 18.00 til og med 14. februar. Tiltakene iverksettes for at kommunene skal få oversikt over situasjonen.

I Bergen, Ulvik og Kvam blir det rødt nivå i barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler, melder Bergens Tidende.

Dette skal skje i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Kommunene kan stenge skoler og barnehager dersom det er nødvendig.

Alle arrangementer blir forbudt.

Det blir forbudt med idrettsaktivitet for voksne og barn. Det gjelder også organiserte øvelser som kor, korps og teater.

– Vi må ha strengere tiltak i kommuner som er berørt av utbrudd av de mer smittsomme variantene av viruset enn i resten av landet. Vi har fortsatt et mål om å slå ned og forsinke at disse mer smittsomme variantene sprer seg. Det har kommunene som var en del av utbruddet i Nordre Follo klart, og det tror jeg også Bergen og kommunene rundt vil klare, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning.

«Ring 1-kommuner» er utbruddskommunen og kommuner med tilknytning til utbruddet eller som har mye kontakt med utbruddskommunen.

«Ring 2-kommuner» er de kommunene som ligger i randsonen av «ring 1-kommunene», og som også har behov for å iverksette tiltak raskt som følge av utbruddet.

Ring 1 og ring 2 er kun geografiske betegnelser. Hvilket tiltaksnivå som velges for ring 1 og ring 2, er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet.

Det meste blir stengt

I ring 1 er Bergen, Kvam og Ulvik. Her gjelder følgende, ifølge regjeringens pressemelding:

Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Kommunal smittevernmyndighet kan beslutte å stenge skolene og barnehagene dersom det er nødvendig for å forberede rødt nivå eller dersom smittesituasjonen tilsier det.

Det skal innføres digital undervisning på videregående skole, og det skal forberedes overgang til rødt nivå så snart smittesituasjonen tilsier det.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer

Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Arbeidsplasser

Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

Butikker

Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:

Matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer.

Utsalgsteder som i hovedsak selger dyrefor og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr

Apotek

Bandasjister

Optikere

Vinmonopolet

Bensinstasjoner

Salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon

Lager- og grossistdelen i forretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

Serveringssteder stengt, men det er tillatt med take away.

Skjenkestopp.

Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:



Treningssentre

Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser

Biblioteker

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende

Museer

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Ring 1 får tiltak fra tiltaksnivå A (regulert i covid-19-forskriftens kapittel 5A). I tillegg gis det anbefalinger.

Gult nivå i barnehager og skoler i ring 2

I ring 2 er: Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss og Øygarden. Ring 2 får tiltak fra tiltaksnivå B (regulert i covid-19-forskriftens kapittel 5B). I tillegg gis det anbefalinger.

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

Gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Rødt nivå i videregående skoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.

Universiteter, høyskoler og fagskoler: All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.

Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig.

Arrangementer

Nasjonale regler og anbefalinger gjelder.

Idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne. Med voksne menes personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Alle bør begrense sosial kontakt

Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Alle bør unngå unødvendige reiser.

