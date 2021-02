Mann siktet for drapsforsøk på kona etter kollisjon på E6

En mann i 30-årene er siktet for drapsforsøk på kona og grov vold mot en kvinne etter en kollisjon på E6 ved Sarpsborg torsdag formiddag.

En mann er siktet for drapsforsøk og for ett tilfelle av grov vold etter trafikkulykken på E6 ved Sarpsborg torsdag. Foto: Freddie Larsen / NTB

NTB-Anders R. Christensen

26. feb. 2021 11:04 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Vi kan bekrefte at mannen er siktet for et drapsforsøk og et tilfelle av grov kroppsskade, sier politiadvokat Linda Tengesdal i Øst politidistrikt til NTB.

Hendelsen skjedde på E6 ved Grålum utenfor Sarpsborg torsdag formiddag.

Bilen der mannen var fører, kjørte inn i en annen bil i stor hastighet. Mannen løp selv fra stedet etter ulykken, men ble pågrepet kort tid etterpå. Politiet sa etter ulykken at kollisjonen framsto som en villet handling.

– Sjåføren av bilen som forårsaket ulykken, ble pågrepet på ulykkesstedet og er nå i politiets varetekt. På grunn av helsetilstanden er han innlagt på sykehus, sier Tengesdal.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte siktelsen mot mannen, som i 30-årene og fra Fredrikstad-området.

Mannens kone alvorlig skadd

I mannens bil satt også kona hans. Tilstanden hennes ble omtalt som alvorlig etter ulykken, og hun er innlagt på Sykehuset Østfold Kalnes.

– Det går etter forholdene bra med henne. Hun er bevisst og blir ivaretatt, sier Tengesdal.

I bilen som mannen kjørte inn i, satt det en kvinne. Påkjørselen gjorde at kvinnens bil snurret rundt. Hun er ifølge politiet innlagt på Ullevål sykehus med alvorlige skader.

– Skadesituasjonen er uavklart, men hun er stabil, sier Tengesdal.

Ifølge politiadvokaten framstår kvinnen som et tilfeldig offer.

Om mannens helsetilstand tillater det, planlegges det for avhør i løpet av fredag.

Framstilles for fengsling fredag

Mannen skal etter planen framstilles for fengsling i Sarpsborg tingrett klokken 13 fredag ettermiddag. Det er foreløpig ikke klart hvor mange ukers fengsling politiet vil be om i rettsmøtet.

Tengesdal ønsker ikke å gå inn på hva det er ved saken som gjør at de har siktet mannen for drapsforsøk og grov kroppsskade.

– Vi vil ikke gå ut med så mange opplysninger. Vi er i et tidlig stadium av etterforskningen, og vi jobber nå med å avhøre vitner for å få klarlagt hva som har skjedd i forkant, sier hun.

Den siktede mannen er ikke kjent av politiet fra tidligere.

– Sterkt preget

Advokat Harald Otterstad er oppnevnt som forsvarer for den siktede og besøkte sin klient på Sykehuset Østfold Kalnes torsdag kveld.

– Han er sterkt preget av det som har skjedd. Utover det ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på hva han har sagt, sier Otterstad til Sarpsborg Arbeiderblad.