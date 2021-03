Fra fotballinteressert pappajente til IS-husmor

Stormforelsket dro hun på «kjærlighetstur» for å besøke kjæresten i Syria. Men hun endte opp i et voldelig ekteskap og seks år hos terrorgruppen IS, forklarte hun i retten.

Den IS-tiltalte kvinnen har kvittet seg med både niqaben og hijaben. Første dag i rettssaken i Oslo tingrett ble følelsesladet og krevende for kvinnen. Foto: Mohammed Alayoubi/NRK

1. mars 2021 19:06 Sist oppdatert nå nettopp

Jenta som spilte fotball med guttene etter skoletid på barneskolen, som ble radikalisert som student, er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen Den islamske staten (IS).

Fire år gammel kom 30-åringen til Norge fra Pakistan gjennom familiegjenforening. I februar 2013 satte hun seg på toget i retning Göteborg. Hun skulle på det som i retten ble omtalt som en «kjærlighetstur» til ektemannen, den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

Mandag startet rettssaken i Oslo tingrett mot kvinnen som vokste opp på østkanten i Oslo.

Hun erkjenner ikke straffskyld.

Store deler av den første dagen i rettssaken gikk til 30-åringens forklaring.

Her er tre spørsmål og svar vi sitter igjen med etter den første dagen i Oslo tingrett:

– Jeg er en pappajente, sa den tiltalte kvinnen fra vitneboksen mandag. Hun er den første norske kvinnen tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS. Foto: Monica Strømdahl

Fakta Rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen Mandag 1. mars startet rettssaken mot en 30 år gammel kvinne med pakistansk familiebakgrunn. Hun er tiltalt for å ha deltatt i terrororganisasjonen Den Islamske stat (IS) i over seks år, fra 2013 til 2019. Rettssaken skal etter planen vare til 24. mars. Hun er født i Pakistan, men flyttet til Norge fire år gammel og er norsk statsborger. Hun vokste opp i Oslo. I februar 2013 reiste hun fra Norge til Syria og flyttet sammen med ektemannen, den kjente norske islamisten Bastian Vasquez fra Skien. Han døde i april 2015 da han laget bomber for IS. Kvinnen giftet seg siden med to andre IS-krigere, deriblant en shariadommer. Hun fikk et barn til. Oslo-kvinnen og hennes to barn ble i midten av januar 2020 hentet hjem av norske myndigheter. Noe som førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen. Påtalemyndigheten mener at hun la til rette for ektemennenes deltagelse i IS ved å passe barn og ta seg av oppgaver i hjemmet. 30-åringen erkjenner ikke straffskyld. Vis mer

1. Hvorfor reiste hun?

Høsten 2012 reiste Bastian Vasquez fra Skien til Syria. Han skulle «krige» for terrorgruppen Jabhat al-Nusra, ofte omtalt som Nusrafronten. Kort tid i forveien hadde han fridd til kjæresten. I desember giftet de seg over telefonen.

Den 8. februar 2013 reiste hun sammen med en fransk venninne, som bodde i Oslo. De overnattet i den svenske byen, som flere andre fremmedkrigere har reist ut fra, og satte seg dagen etter på flyet til Tyrkia.

Mandag svarte hun for første gang på hvorfor hun forsvant fra Norge, uten å si fra til familien sin.

– Jeg hadde veldig lyst til å møte ham, samtidig hadde jeg ganske radikal tankegang. Hadde det ikke vært for at Bastian var i Syria, så hadde jeg aldri reist.

I tillegg ville hun unngå å bli giftet bort til en fetter i Pakistan, forklarte hun i retten. Foreldrene hadde nektet henne å gifte seg med Vasquez, men hun fortsatte å treffe skiensmannen i skjul.

2. Hva visste hun om det hun reiste til?

Statsadvokat Geir Evanger fra Det nasjonale statsadvokatembetet. Foto: Monica Strømdahl

Den IS-tiltalte kvinnen forklarte i retten at hun ville reise for å være sammen med Vasquez og passe på ham. Men hva visste hun om forholdene i det borgerkrigsherjede Syria?

– Vi mener hun hadde veldig god kunnskap om borgerkrigen, at Vasquez var med i Nusrafronten og var en militant kriger, sier aktor Geir Evanger til Aftenposten.

Påtalemyndigheten mener at tiltalte i stor grad visste hva hun dro til og at hun ville få begrenset bevegelses- og handlingsfrihet i Syria.

Men kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, mener hans klient ble holdt tilbake i Syria mot sin vilje. Hun forklarte mandag at kort tid etter at hun ankom Syria, ble ektemannen voldelig og begikk seksuelle overgrep mot henne.

Mandag kom det frem at hun og Vasquez hadde hyppig kontakt via telefonen høsten og vinteren 2012. På spørsmål om hva Vasquez i disse telefonsamtalene sa han gjorde i Syria, svarte hun:

– At han var i krig, i strid. Så fortalte han at de plasserte veibomber og sånne ting.

Oslo-kvinnen var seks år i Den islamske staten (IS), en terrororganisasjon, mener påtalemyndigheten. – Jeg dro ned for å praktisere radikal islam, sa hun fra vitneboksen mandag. Foto: Afshin Ismaeli

3. Hvor radikalisert var hun?

Da hun var student, kom hun i 2011 i kontakt med den muslimske ungdomsorganisasjonen Islam Net. Der ble hun oppfordret til å dekke håret. Etter en konflikt med ledelsen der, søkte hun seg etter hvert til kvinnene i den ekstreme gruppen Profetens Ummah.

Der engasjerte hun seg ytterligere da hun begynte å legge ut tekster på Profetens Ummahs Facebook-side. Det la Vasquez merke til. Han kontaktet henne. Slik startet forholdet deres.

Telefonsamtalene mellom henne og Vasquez, som senere vil bli lagt frem som bevis, vil støtte opp om dette, mener aktoratet. Allerede mandag ble en av samtalene tema. I en av de nesten daglige samtalene med kjæresten fortalte Vasquez henne at han hadde vært med på å halshugge en general.

– På den tiden tok jeg det ikke seriøst, jeg viste ingen følelser. Jeg bare fniste og lo av det han sa.

Hun fortalte retten at hun var så forelsket at hun støttet alt Vasquez sa og gjorde. Hun var dessuten så radikal selv at hun like gjerne kunne sagt:

– Jeg skulle gjerne gjort det selv.