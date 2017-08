Fant legionellabakterier og sæd på Norges største spa

TV-programmet testet vannkvalitet og hygiene ved fire spa-anlegg på Østlandet. Både The Well, som er Nordens største spa, og Norefjell Ski og Spa måtte stenge og rense boblebad etter at det ble funnet legionella i vannet. Bakterien er spesielt farlig i boblebad, siden den kan bli pustet inn fra dampen.

– Det kan i verste fall være dødelig, sier smittevernsoverlege Egil Lingaas ved Oslo universitetssykehus til kanalen.

I en badstue på The Well ble det i tillegg funnet sæd, mens det ble påvist 30 ganger høyere bakterieinnhold i hovedbassenget på Norefjell Ski og Spa enn grenseverdiene.

– Jeg beklager på det sterkeste at det har blitt sånn og forsikrer våre kunder om at vi jobber med våre rutiner for å unngå at det skjer i framtida, sier direktør Mikael Eliassen ved Norefjell Ski og Spa. De vil i løpet av høsten bytte ut all bassengteknikk.

Daglig leder for The Well, Espen Braaten, sier de har løst problemet med legionella. Nye prøver tatt 28. august viser at det ikke finnes spor av legionella, opplyser spaet til NTB.

– I dette tilfellet her har vi selvfølgelig umiddelbart stengt området og gjort undersøkelser som viser at det er en konstruksjonsfeil i det boblebadet, sier Braaten.

Han har ingen god forklaring på hvordan sædflekken oppsto, men sier at de gjennomgår alle vaskerutinene.