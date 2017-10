– Jeg ber medlemsorganisasjonene – moskeene – om å våkne før det er for sent. Mehtab Afsar bør trekke seg nå med umiddelbar virkning, og Islamsk Råd Norge (IRN) må fullstendig omstruktureres etter prinsipper som er normale i norsk organisasjonsliv, uttaler Raja til Aftenposten.

Mandag kunngjorde kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at Kulturdepartementet vil stoppe den årlige utbetalingen på 1,3 millioner kroner til IRN.

Heiko Junge/ NTB scanpix

– Ber utbrytere starte nytt råd

Raja tror kulturministeren får et overveldende stortingsflertall for å nulle IRN, om organisasjonen rydder opp umiddelbart.

– Budsjettet kommer torsdag. I realiteten er det game over hva gjelder statsstøtten noen få uker etter det, om IRN ikke klarer å vise gjennom store klare handlinger at de evner å endre seg, mener Raja.

Han oppfordrer i så fall organisasjonene og moskeene som har brutt med IRN, om å stifte en ny samlende og dialogfremmende organisasjon.

Berit Roald / NTB scanpix

Chaudhry: – På kollisjonskurs

SV-politiker Akhtar Chaudhry stilte en svært pessimistisk diagnose for paraplyorganisasjonen da fem store muslimske organisasjoner trakk seg ut i september. Han mente 25 års innsats for å skape et fellesråd for norske muslimer er ødelagt med IRNs veivalg de siste årene.

– Samme organisasjon har under Afsars ledelse valgt polarisering basert på svært marginale saker. En av de var å ansette en nikabkledd medarbeider hvis lønn skulle komme fra kulturministeren. Hvor stupid går det an å være?, skriver Chaudhry på sin blogg.

Også han mener det eneste som kan redde Islamsk Råd er at sittende ledelse må avløses umiddelbart og at rådets 38 medlemsorganisasjoner må bygge opp paraplyorganisasjonen på nytt.

Generalsekretær Mehtab Afsar og styreleder Zaeem Shaukat i Islamsk Råd har ikke svart på Aftenpostens henvendelser.