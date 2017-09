Klassekampen sier opp avtalen med Ny Tid

I septemberutgaven av Ny Tid spekuleres det om den spanske regjeringen sto bak terrorangrepet i Barcelona i august, og om angrepet på World Trade Center i 2001 var en kontrollert sprengning. De omstridte artiklene skapte furore hos Klassekampens omkring 21.000 abonnenter. Nå bekrefter ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen at avtalen sies opp.

– Det dette oppslaget, sammen med redaktørens tro på konspirasjonsmiljøets påstander, likevel har vist for meg, er at denne typen distribusjonsavtale i seg selv er pressefaglig komplisert. Vi har ikke noe ønske om å begrense Ny Tids redaksjonelle frihet; den må være hel og ubeskåret, samtidig som vi heller ikke kan forplikte oss til å distribuere en avis helt uavhengig av hva den står for og representerer, skriver Braanen i en kommentar.

Flere av Klassekampens lesere har tatt til orde for at avisen skal slutte å distribuere månedsavisen Ny Tid.

Liv Tørres, direktør ved Nobels Fredssenter, har siden juni sittet som styremedlem i Ny Tid. Hun trakk seg fra styret mandag.

– Nå skilles våre veier, men vi ønsker Ny Tid lykke til videre på ferden. Det er god plass til oss begge i den norske pressefloraen, skriver Braanen.