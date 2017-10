Forsvaret stopper midlertidig all bruk av minerydderutstyr etter dødsulykke

21 år gamle Hågen Skattum fra Voss døde på sykehus etter ulykken på Mauken skytefelt ved Skjold leir i Målselv i Indre Troms.

Skattum var inne i sitt første år som sersjant. Han skulle demonstrere mineryddingsutstyr for rundt 20 soldater i ingeniørbataljonen da ulykken inntraff rundt klokken 17.30 fredag. Pårørende er varslet.

To soldater var i umiddelbar nærhet da ulykken skjedde, men slapp tilsynelatende fysisk uskadet fra hendelsen.

Hærsjefen møtte pressen

Lørdag morgen møtte hærsjef Odin Johannessen pressen på Akershus festning. Han sa at Forsvaret umiddelbart har stanset all bruk av det bærbare mineryddingsutstyret, inntil politi og granskningskommisjon er ferdige med sitt arbeid.

I tillegg til Skjold leir finnes utstyret også på Rena leir i Hedmark. Utstyret brukes til å rydde vei i minefelt og bæres frem til det stedet der det skal brukes.

– Vi arbeider nå med å ivareta de pårørende og våre soldater. Granskningskommisjonen må svare på tekniske spørsmål, sier Johannessen.

Heiko Junge / NTB scanpix

Slik virker utstyret

Utstyret som ble brukt da ulykken skjedde fredag, var er tungt bærbart eksplosivt mineryddesystem. Det er utviklet for bruk av ingeniørsoldater til gjennombrytningsoperasjoner i minefelt. Systemet fungerer slik:

En rakett blir skutt ut over minefeltet.

Raketten drar med seg en slange med 248 eksplosive ladninger med 100 gram hver av stoffet pentritt – tilsammen nesten 25 kilo.

Ladningene legger seg over minefeltet.

Ca. et halvt minutt senere detonerer ladningene og skaper slik en minefri sti.

Dermed kan man bevege seg tryggere gjennom minefeltet.

Flagger på halv stang

Odin Johannessen karakteriserer hendelsen som dypt tragisk og sier at hans tanker går til de pårørende og medsoldater. Det flagges lørdag på halv stang i alle hærens leirer.

Hærsjefen understreker at det er helt uakseptabelt å miste soldater under øvelse.

– Én soldat er én soldat for mye. Vi skal ikke miste våre soldater når vi øver. Vi kan miste dem andre steder når vi er i krig, det er det ikke vi som rår over, men det skal aldri skje under øvelse. Dette er en tung dag i Hæren, sier Johannessen.

Døde momentant

Skattum var inne i sitt første år som sersjant i bataljonen da ulykken skjedde. Med ham under sprengningskurset var rundt 20 medsoldater fra stormingeniørtropp nummer to.

Sjefen for Ingeniørbataljonen på Skjold, oberstløytnant Per Aslak Loso, opplyser overfor TV2 at leger har konstatert at 21-åringen døde momentant etter eksplosjonen.

Troms politidistrikt har sendt tjenestemenn til åstedet, noe som er standard prosedyre etter arbeidsulykker.

– Må trene med skarpt utstyr

Steinar Essén er leder for humanitær nedrustning i Norsk Folkehjelp og har bakgrunn fra Forsvaret. Han sier dette er utstyr for hurtig fremrykking og ikke noe Norsk Folkehjelp eller andre sivile organisasjoner bruker.

– Skal du lære å bruke skarpt utstyr, må du også trene med skarpt utstyr, sier Essén, som understreker at han ikke kjenner detaljene rundt ulykken.

Skjold leir