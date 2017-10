Skulle demonstrere mineryddingsutstyr – sersjant døde

21 år gamle Hågen Skattum fra Voss døde på sykehus etter ulykken på Mauken skytefelt ved Skjold leir i Målselv i Indre Troms.

Skattum var inne i sitt første år som sersjant. Han skulle demonstrere mineryddingsutstyr for to soldater i ingeniørbataljonen, da ulykken inntraff rundt klokken 17.30 fredag. Pårørende er varslet.

De to soldatene kom fysisk uskadet fra hendelsen.

Hærsjefen møtte pressen

Lørdag morgen møtte hærsjef Odin Johannessen pressen på Akershus festning. Han sa at Forsvaret umiddelbart har stanset all bruk av det bærbare mineryddingsutstyret, inntil politi og granskningskommisjon er ferdige med sitt arbeid.

I tillegg til Skjold leir finnes utstyret også på Rena leir i Hedmark. Utstyret brukes til å rydde vei i minefelt, og bæres frem til det stedet der det skal brukes.

– Vi arbeider nå med å ivareta de pårørende og våre soldater. Granskningskommisjonen må svare på tekniske spørsmål, sier Johannessen.

Flagger på halv stang

Johannessen karakteriserer hendelsen som dypt tragisk, og sier at hans tanker går til de pårørende og medsoldater. Det flagges lørdag på halv stang i alle hærens leirer.

Troms politidistrikt har sendt tjenestemenn til åstedet, noe som er standard prosedyre etter arbeidsulykker. Politiet skal også sikre et utgangspunkt for en eventuell etterforskning av saken.

Opptil 30 meter lang sprengstoffslange

Steinar Esén er leder for humanitær nedrustning i Norsk Folkehjelp og har bakgrunn fra Forsvaret. Han forteller at en type utstyr Forsvaret bruker er en opptil 30 meter lang sprengstoffslange som man skyter ut over et minefelt. Slangen lander på bakken og eksploderer, og skal da slå ut minene som ligger på bakken.

Dette er utstyr for hurtig fremrykking, og ikke noe Norsk Folkehjelp eller andre sivile organisasjoner bruker.

– Skal du lære å bruke skarpt utstyr, må du også trene med skarpt utstyr, sier Esén, som understreker at han ikke kjenner detaljene rundt ulykken, eller hvilket utstyr som er brukt.

Forsvaret vil komme med mer detaljerte opplysninger om mineryddingsutstyret på en pressekonferanse klokken 13.

Skjold leir