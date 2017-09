Dobbeltdrapsdømt på rømmen: – Jeg har tatt en ferie

Dagbladet skrev fredag at den dobbeltdrapsdømte nordmannen er etterlyst over hele verden. Oslo tingrett besluttet 3. juli at Hulback skulle tilbakeføres til soning og at politiet anser ham for å være farlig.

Fakta: Freddy Hulback (56) I juni 1991 ble han dømt til fengsel i 12 år for drap. Høsten 2000 ble han prøveløslatt. Syv måneder senere, i april 2001, ble han pågrepet for et nytt drap. Han ble dømt til 21 års forvaring, lovens strengeste straff. Han har hele tiden nektet for å ha begått dette drapet.

Aftenposten har snakket med Hulback, som befinner seg på ukjent sted i utlandet.

– Jeg har tatt en ferie, sier han.

Han rømte fra landet 26. mai.

Brøt vilkår for prøveløslatelse

Politiadvokat Pål Fredrik Hjort Kraby bekrefter at Hulback var begjært gjeninnsatt av Kriminalomsorgen fordi han hadde brutt vilkårene for prøveløslatelsen.

– Det dreier seg om brudd på vilkår om å befinne seg på bopel til faste tider og om å stille på avtalt sted under sysselsetting, sier Kraby.

Politiet mottok en begjæring om pågripelse og fremstilling for varetekt frem til rettsmøtet som skulle ha behandlet begjæringen om gjeninnsettelse.

Det var nok for Freddy Hulback.

– Hadde bare skaffet meg en jobb

Til Aftenposten forteller Hulback at han reagerte på at Kriminalomsorgen ville fengsle ham igjen.

– Jeg forlot landet fordi jeg fikk høre at jeg kom til å bli satt inn igjen. Jeg har fire og et halvt år igjen. Hadde dette vært fordi jeg hadde begått et grovt brudd på vilkårene, hadde det vært greit. Men det alvorligste jeg har gjort, var å utebli fra Friomsorgens sysselsettingsopplegg fordi jeg faktisk klarte å skaffe meg en ordentlig jobb, sier han.

– Jeg trodde det var ønskelig. Det er ikke alle langtidsdømte som klarer det, legger han til.

Ber ham melde seg

Friomsorgsleder Johnny Bjørkli ved Akershus friomsorg sier at Hulback har begått flere brudd på vilkårene for prøveløslatelsen.

– Han uteble fra bopel og fra sysselsetting over flere dager. Han har også avlagt prøve som viser at han har ruset seg. Med hans bakgrunn, der han er dømt for to drap begått i rus, var dette nok til at vi koblet inn Kriminalomsorgen. Hvis han nå attpåtil befinner seg i utlandet, så er det en nytt brudd. Jeg vil derfor oppfordre ham til å melde seg for politiet, sier Bjørkli.

– Folk bør få en sjanse

Aftenposten har vært i kontakt med Gunvald Birkelund, mannen som ville ansette Freddy Hulback. Han eier et firma som driver med solskjerming. Hulback skulle jobbe som montør. Birkelund forteller at han ble overrasket da han fikk vite at Hulback var på rømmen.

– Det var trist å høre. Han var en positiv og arbeidsvillig kar, som virket veldig glad for å jobbe hos oss, derfor syntes jeg det var rart at han bare ble borte etter et par dager, sier Birkelund.

– Jeg synes folk bør få en sjanse. Hulback var åpen om historien sin og situasjonen han var i, men jeg har ingen problemer med å gi ham en jobb, legger han til.

Freddy Hulback har vært utenfor fengselsmurene siden 5. januar, under streng kontroll. Da ble han ble løslatt på prøve etter å ha sittet nesten 16 år av en dom på 21 års forvaring.

Nekter for det andre drapet

Han er dømt for to drap. 1991 ble han dømt til 12 års fengsel for et brutalt knivdrap på et nachspiel på Hasle i Oslo.

Han slapp ut på prøve høsten 2000. Bare syv måneder etterpå, i april 2001, ble han tatt for et såkalt Judas-drap som endte med likskjending i Ytre Enebakk.

Men Hulback har hele tiden nektet for å ha begått dette drapet, og han mener det er ugreit at han ble dømt for likskjending, fordi han mener det var en situasjon som ble fremprovosert av politiet.

Frikjennelse tilsidesatt

Etter en historisk rettsrunde, der han først ble dømt for å ha drept kameraten sin, og deretter på egen hånd fikk saken gjenopptatt, så ble han frikjent av juryen i lagmannsretten.

Men fagdommerne satte kjennelsen til side. Det førte til enda en runde i lagmannsretten som endte med at forvaringsdommen på 21 år ble stående.

– Jeg vil aldri erkjenne å ha drept ham, men jeg tar dommen til etterretning og innretter meg etter det. Det er forskjell på det, sier Hulback selv.

– Nå har jeg sittet i forvaring i 16 år uten en eneste bemerkning om vold eller utagerende adferd. Likevel sier politiet at jeg fortsatt er farlig, avslutter han.