Nav: Halvering av antall varsler om oppsigelser og permitteringer.

I løpet av årets syv første måneder har Nav fått varsler fra bedrifter om oppsigelser og permitteringer som berører 14.800 personer. Tallene for samme periode i 2016 var 29.700, viser statistikk fra Nav.

– At antall varsler holder seg på et lavt nivå forsterker inntrykket vi har av en økende optimisme blant bedriftene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antall varslinger i juli måned er nå nede på et normalt nivå igjen, etter uvanlig høye tall i 2015 og 2016. Summen av juni og juli er dessuten lavere enn i de to foregående årene.

Fordelingen av oppsigelser og permitteringer ligger dessuten nå på omtrent samme nivå, mens det i 2016 var en mye større andel varsler om oppsigelser.

– Det ser ut til at bedriftenes virkemiddel i situasjoner med driftsinnskrenkninger er økt bruk av permitteringer sammenlignet med i fjor. Det tyder på at de ønsker å beholde kompetansen, fordi de oppfatter at utfordringene er av midlertidig karakter, sier Vågeng.

I Rogaland har det vært en sterk nedgang i antall varslinger, fra 10.000 fra januar til juli i 2016, til 2.300 varsler i den samme perioden i 2017. Likevel er det kun i Oslo som har sendt ut flere varsler, med 4.100.

Industrinæringen står for omtrent en tredjedel av varslene på landsbasis.